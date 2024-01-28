نتنياهو يوضح موقفه من التسجيل الصوتي المسرب عن قطر

بهتاف "أخشاف!".. شاهد كيف انفعلت وغضبت عائلات الرهائن على نتنياهو بعدما أشار إلى أن الحرب ستطول

(CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي السبت، إن قطر تمول حماس ويجب أن تعمل على المساعدة في إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "قطر تستضيف قادة حماس، بل وتمولهم".

وأضاف نتنياهو عن قطر: "إنهم يقدمون أنفسهم كوسطاء. حسنًا، دعهم يثبتوا ذلك ويساعدوا في إعادة الرهائن".

سُئل رئيس الوزراء الإسرائيلي عن التسجيل الصوتي المسرب الذي تم بثه على التلفزيون الإسرائيلي، الثلاثاء، الذي يبدو أنه ينتقد فيه قطر لعدم ممارسة ضغوط كافية على حماس.

وقال نتنياهو: "لن أتراجع حتى عن كلمة واحدة مما قلته. لن أتخلى عن طريق الضغط على حماس أو أي شخص يمكنه التأثير على حماس لإعادة الرهائن لدينا".

وتطرق نتنياهو أيضًا إلى العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ومصر، في ظل استمرار التوترات على الحدود.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "العلاقة مع مصر جيدة. مصر بحاجة إلى قول بعض الأشياء. لديهم مصالحهم الخاصة وأنا لي مصالحنا".