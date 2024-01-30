الجيش الإسرائيلي يؤكد ضخه "كميات كبيرة" من المياه في "أنفاق حماس"

ما هي التحديات التي ستواجه الجيش الإسرائيلي في أنفاق حماس؟ محلل عسكري يوضح

(CNN)-- أكد الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، رسميًا أنه ضخ "كميات كبيرة من المياه" في أنفاق بغزة لـ"استهداف البنية التحتية لحركة حماس"، بعد أسابيع من التكهنات.

وقال مسؤول أمريكي، لشبكة CNN، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن القوات الإسرائيلية "تختبر بعناية طريقة ضخ مياه البحر إلى الأنفاق على أساس محدود"، ولم يرد الجيش الإسرائيلي وقتها على طلب CNN للتعليق.

ومع ذلك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، الثلاثاء، إنه يستخدم "قدرات جديدة" لاستهداف البنية التحتية لحركة حماس في قطاع غزة من خلال "توجيه كميات كبيرة من المياه إلى الأنفاق".

وأضاف أنه "تم تسخير أدوات مختلفة"، بما في ذلك المضخات والأنابيب، لضخ المياه إلى الأنفاق، ولفت إلى أن ضخ المياه "تم فقط في مسارات الأنفاق والمواقع المناسبة، بما يتوافق مع طريقة التشغيل لكل حالة".

وعندما ظهرت التذمر بشأن خطط الجيش الإسرائيلي لإغراق الأنفاق في ديسمبر/كانون الأول، أثيرت مخاوف بشأن سلامة الرهائن، الذين يعتقد أن العديد منهم محتجزون تحت الأرض في غزة.

وسلط الخبراء الضوء أيضًا على المخاوف بشأن احتمال تلويث إمدادات المياه العذبة وإلحاق الضرر بالبنية التحتية على مستوى السطح.

كما قلّلت حماس من احتمالات نجاح إسرائيل، مُشددة على أن شبكة الأنفاق التابعة لها بنيت لتحمل المياه التي يتم ضخها إليها.

وقال المتحدث باسم حماس، أسامة حمدان، في مؤتمر صحفي ببيروت، إن الأنفاق "قام ببنائها مهندسون مدربون ومتعلمون جيدًا، ودرسوا جميع الهجمات المحتملة من الاحتلال، بما في ذلك ضخ المياه".