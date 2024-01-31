عقوبات أمريكية على كيانات في لبنان وتركيا "دعمت فيلق القدس وحزب الله"

ما هو البرج 22 وما دوره بصراعات الشرق الأوسط وكيف يمكن لأمريكا الرد على هجوم الدرون عليه؟

إليكم ما نعرفه عن الهجوم على القاعدة الأمريكية في الأردن

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، عقوبات على "ثلاثة كيانات وفرد واحد موجود في لبنان وتركيا لتقديم دعم مالي مهم لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني وشبكة حزب الله المالية".

حسب نص مذكرة وزارة الخزانة الأمريكية، "حققت هذه الكيانات إيرادات بقيمة مئات الملايين من الدولارات من بيع السلع الإيرانية، بما في ذلك للحكومة السورية. توفر مبيعات السلع هذه مصدرًا رئيسيًا لتمويل الأنشطة الإرهابية المستمرة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله ودعم المنظمات الإرهابية الأخرى في جميع أنحاء المنطقة".

وتأتي الجولة الأخيرة من العقوبات وسط استمرار تصاعد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا من قبل الميليشيات المدعومة من إيران.

وأدى الهجوم الأخير على قاعدة أمريكية في الأردن، الذي يقول الرئيس جو بايدن إنه مرتبط بإيران، إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين. ووعد بايدن بالرد على الضربة القاتلة.