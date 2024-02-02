"لا توجد رعاية صحية ولا عيادات ولا لقاحات".. حوامل وأمهات غزة يكافحن من أجل الحصول على الرعاية الكافية

(CNN) -- وقع أكثر من 800 مسؤول من الولايات المتحدة وأوروبا على رسالة مفتوحة تتضمن انتقادات لاذعة للسياسة الغربية تجاه إسرائيل وغزة، واتهموا حكوماتهم بـ"التواطؤ المحتمل في جرائم حرب".

وحصلت شبكة CNNعلى نسخة من الرسالة، حيث قال المسؤولون إن هناك "خطرا معقولا من أن سياسات حكوماتنا تساهم في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وجرائم الحرب، وحتى التطهير العرقي أو الإبادة الجماعية".

واتهم المسوؤلون الموقعون على الرسالة حكوماتهم بـ"الفشل في إلزام إسرائيل بنفس المعايير التي تطبقها على الدول الأخرى وإضعاف مكانتهم الأخلاقية في العالم".

وقال مصدر، لـ CNN، إن من بينهم نحو 80 مسؤولا ودبلوماسيا أمريكيا.

ودعا الموقعون على الرسالة حكوماتهم إلى "استخدام كل نفوذها" للوصول إلى وقف إطلاق النار، والتوقف عن القول بأن هناك "أساس منطقي استراتيجي يمكن الدفاع عنه وراء العملية الإسرائيلية".

وتأتي الرسالة، التي صدرت الجمعة، بعد أسبوع من قرار محكمة العدل الدولية عن أن ادعاءات جنوب إفريقيا بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة "معقولة"، وأمرت إسرائيل بـ"اتخاذ جميع التدابير للحد من الموت والقتل والدمار الذي سببته حملتها العسكرية، ومنع التحريض على الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه، وضمان وصول المساعدات الإنسانية".

وقال مسؤول أمريكي يتمتع بخبرة تزيد عن 25 عاما، ووقع الرسالة، لـ CNN ، إنها "تُظهر عمق المخاوف والغضب والرعب الذي نشهده جميعا".

وأضاف المسؤول أن الموقعين كانوا مدفوعين بتجربتهم المشتركة في تجاهل حكوماتهم لمخاوفهم و"مدى ملاءمة" المعارضة العامة من قبل الموظفين عندما يتم تجاهلها داخليا.

وتابع أن قرار محكمة العدل الدولية النظر في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل كان بـ"مثابة تأكيد لمخاوف أصحاب الخطاب".

وكانت إسرائيل نفت بشدة الاتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

وتقول الرسالة، التي لم يُذكر بها الموقعون عليها، إنه تم "تنسيقها" من قبل موظفي الخدمة المدنية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي وهولندا والولايات المتحدة، وأيدها موظفون في بلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة.

على الرغم من عدم ذكر الرسالة لكاتبيها، إلا أن المسؤول الأمريكي قال، لشبكة CNN، إن العديد من الزملاء يخشون فقدان وظائفهم، وأن انخفاض عدد الموقعين الأمريكيين يعكس حماية أقوى للمعارضين الرسميين في أوروبا.

وطلبت CNN من وزارة الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية الهولندية الرد على البيان، كما تواصلت CNN مع الحكومة الإسرائيلية للرد.

وقال موظف حكومي بريطاني رفيع المستوى، لـCNN، عن الرسالة: "نشعر أن السياسيين استجابوا للوضع المتطور، وهو ما تجلى في كلمات وزير الخارجية هذا الأسبوع".

وفي الرسالة، يقول المسؤولون إنهم أثاروا مخاوفهم داخليا مع حكوماتهم ومؤسساتهم، لكن مخاوفهم المهنية غالبا ما يتم تجاهلها لـ"اعتبارات سياسية وأيديولوجية".

وأضافوا: "نحن ملزمون ببذل كل ما في وسعنا نيابة عن بلداننا وأنفسنا حتى لا نكون متواطئين في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في هذا القرن".

وذكروا أن سياسات إسرائيل "تأتي بنتائج عكسية على أهداف أمنها القومي، حيث تجاهلت العملية العسكرية الإسرائيلية جميع الخبرات المهمة في مجال مكافحة الإرهاب التي اكتسبتها منذ 11 سبتمبر/ أيلول"، وأضافوا أن "العملية لم تساهم في تحقيق هدف إسرائيل المتمثل في هزيمة حماس، بل عززت بدلا من ذلك قبول حماس وحزب الله وغيرهما من الجهات الفاعلة السلبية".

وأضافوا أن الدعم الغربي لإسرائيل جاء "من دون شروط حقيقية أو محاسبة"، وتابعوا أن "السياسات الحالية لحكوماتنا تضعف مكانتها الأخلاقية وتقوض قدرتها على الدفاع عن الحرية والعدالة وحقوق الإنسان على مستوى العالم وتضعف جهودنا لحشد الدعم الدولي لأوكرانيا ومواجهة الأعمال الخبيثة التي تقوم بها روسيا والصين وإيران".

ودعوا حكوماتهم إلى "وضع استراتيجية للسلام الدائم تتضمن إقامة دولة فلسطينية آمنة وضمانات لأمن إسرائيل، حتى لا يتكرر أي هجوم مثل 7 أكتوبر/تشرين الأول أو الهجوم على غزة مرة أخرى أبدا".