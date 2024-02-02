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الأمم المتحدة: الآلاف يفرون من خان يونس إلى رفح جراء "تصعيد الأعمال العدائية"

الشرق الأوسط
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(CNN) --  ذكرت الأمم المتحدة، الجمعة، أن "تصعيد الأعمال العدائية" في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة دفع آلاف المدنيين إلى الفرار لمدينة رفح، التي يقطنها أكثر من 1.4 مليون من سكان القطاع و"مكتظة بالبشر حاليا".

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لايرك: "في الأيام الأخيرة، واصل آلاف الفلسطينيين الفرار إلى الجنوب، الذي يستضيف بالفعل أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون نسمة. ويعيش معظمهم في مبان مؤقتة أو خيام أو في العراء، ونحن نشعر باليأس، ونخشى مما سيأتي بعد ذلك".

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وبينما يفر المدنيون إلى رفح بحثا عن الأمان، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن الجيش سيستهدف المنطقة بعد إنجاز مهمته في خان يونس.

 وزار غالانت خان يونس، الخميس، وذكر أن الجيش يحقق مهمته في المنطقة، وأضاف: "سنصل أيضا إلى رفح ونقضي على العناصر الإرهابية التي تهددنا"، بحسب بيان لوزارة الدفاع.

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