بالصور.. الضربة الأمريكية ضد الحوثي في اليمن ليل السبت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، مساء السبت، صورا للضربة التي شنتها ضد أهداف تابعة لجماعة الحوثي في اليمن.

ويظهر في الصور التي نشرتها القيادة المركزية على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) لحظة إقلاع طائرات مقاتلة من على متن حاملات طائرات بالإضافة إلى إطلاق بارجات حربية لصواريخ صوب الأهداف المحددة.

وقالت القيادة المركزية في تدوينتها: "كجزء من الجهود الدولية المستمرة للرد على تزايد أنشطة الحوثيين غير القانونية والمزعزعة للاستقرار في المنطقة، في 3 فبراير في حوالي الساعة 11:30 مساءً. (بتوقيت صنعاء)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية، إلى جانب القوات المسلحة البريطانية وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا، ضربات ضد 36 هدفًا للحوثيين في 13 موقعًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومة من إيران.."

وتابعت: "ركزت ضربات التحالف على أهداف في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وتستخدم لمهاجمة السفن التجارية الدولية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة.. شملت هذه الأهداف العديد من مرافق التخزين تحت الأرض، والقيادة والسيطرة، وأنظمة الصواريخ، ومواقع تخزين وعمليات الطائرات بدون طيار، والرادارات، والمروحيات".

في أول رد فعل على الموجة الأخيرة من الضربات الأمريكية البريطانية على أهداف الحوثيين في اليمن في وقت مبكر من يوم الأحد بالتوقيت المحلي، قال محمد البخيتي، العضو البارز في المجلس السياسي للحوثيين، إن الجماعة ستواصل عملياتها العسكرية ضد إسرائيل حتى رفع حصارها عن غزة ومتعهدا بالرد على الضربات ومحذرا "سنقابل التصعيد بالتصعيد".