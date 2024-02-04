مسؤول حوثي يرد بعد ضربة أمريكية بريطانية كبيرة في اليمن السبت

(CNN)-- في أول رد فعل على الموجة الأخيرة من الضربات الأمريكية البريطانية على أهداف الحوثيين في اليمن في وقت مبكر من يوم الأحد بالتوقيت المحلي، قال محمد البخيتي، العضو البارز في المجلس السياسي للحوثيين، إن الجماعة ستواصل عملياتها العسكرية ضد إسرائيل حتى رفع حصارها عن غزة ومتعهدا بالرد على الضربات ومحذرا "سنقابل التصعيد بالتصعيد".

وقال محمد البخيتي في تدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) إن "قصف التحالف الأمريكي البريطاني لعدد من المحافظات اليمنية لن يغير موقفنا، ونؤكد أن عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل ستستمر حتى تتوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة ورفع الحصار عن سكانها مهما كان الثمن.."

وتابع قائلا: "حربنا أخلاقية، ولولا تدخلنا لنصرة المظلومين في غزة لما وجدت الإنسانية بين البشر.. والعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن لن يمر دون رد، وسنقابل التصعيد بالتصعيد".

وشنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات على أهداف الحوثيين في اليمن من منصات جوية وسطحية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة، بدعم من عدة دول أخرى، وتم ضرب ما لا يقل عن 30 هدفًا في 10 مواقع على الأقل، وفقًا لمسؤولين أمريكيين، وشملت الأهداف مراكز القيادة والسيطرة ومنشأة لتخزين الأسلحة تحت الأرض؛ بالإضافة إلى أسلحة أخرى يستخدمها الحوثيون لاستهداف ممرات الشحن الدولية، وفقا لمسؤول.

وقال مسؤول أمريكي لشبكة CNN إن مدمرتين أمريكيتين أطلقتا صواريخ توماهوك كجزء من الضربات. وقال المسؤولون إن حاملتي الطائرات USS Gravely وUSS Carney أطلقتا صواريخ كروز بالهجوم السطحي وشاركت أيضًا طائرات مقاتلة من طراز F/A-18 من حاملة الطائرات USS Dwight D. Eisenhower.

وكان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن قد قال في بيان، السبت، إن الضربات الإضافية على أهداف الحوثيين في اليمن تبعث برسالة واضحة إلى الميليشيا المدعومة من إيران.