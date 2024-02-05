حزب الله والحوثي وميليشيات العراق.. نظرة تحليلية على مدى سيطرة إيران على وكلائها في المنطقة

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلن حزب الله اللبناني، الاثنين، أن إسرائيل قتلت ثلاثة من مقاتليه، وسط استمرار تبادل إطلاق النار عبر الحدود بين الجانبين.

وقال حزب الله إنه استهدف القوات الإسرائيلية في مزارع شبعا وكفرشوبا بالصواريخ، مضيفا أن هناك "ضربات مباشرة".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الطائرات المقاتلة والمدفعية استهدفت حزب الله في عدة مناطق بجنوب لبنان، بما في ذلك موقع عسكري في منطقة اللبونة، و"مركز قيادة عسكري" في منطقة جبين، و"عدد من المجمعات العسكرية" في مناطق بيت ليف وبرعشيت.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بسقوط قتلى وجرحى بعد أن قصفت إسرائيل قرية بيت ليف.

وتبادل الجانبان الضربات بشكل مستمر منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول، لكن تم احتواء حدة القتال حيث يحاول الجانبان تجنب تصعيد واضح.

لكن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، قال خلال اجتماع مع الصليب الأحمر، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، إن القتال أدى إلى نزوح 100 ألف شخص في جنوب لبنان.

وفي إسرائيل، أكد المسؤولون مجددًا استعداد البلاد للعمل عسكريًا لإعادة مواطنيها إلى الشمال.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الاثنين، إن بلاده ستتحرك عسكريا إذا "لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي"، وفي اجتماع مع المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتين خلال نهاية الأسبوع، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: "نحن مستعدون لحل هذا الأمر عبر التفاهمات الدبلوماسية، ولكننا مستعدون أيضًا لأي سيناريو آخر".

وكان هوكشتين في إسرائيل خلال نهاية الأسبوع لمناقشة الوضع على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية.