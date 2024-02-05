نتنياهو: "الحرب يجب ألا تنتهي" قبل أن تقتل إسرائيل قيادة حماس

مذيع CNN لوزير خارجية السعودية: هناك من يعتقد أنكم لا تحبون حماس وتتمنون سحقها بسرعة.. شاهد كيف رد

الجيش الإسرائيلي يدعي أنه دمر مقبرة بني سهيلة في غزة بسبب نشاط حماس.. CNN لا تستطيع العثور على الأدلة

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن "الحرب يجب ألا تنتهي" قبل أن تقتل إسرائيل قيادة حماس.

وأضاف نتنياهو، خلال اجتماع لحزبه، الليكود، "إن هدفنا هو تحقيق النصر المطلق على حماس. نحن سنقتل قيادة حماس، لذا يجب أن نواصل العمل في كافة مناطق قطاع غزة. ويجب ألا تنتهي الحرب قبل ذلك. سيستغرق الأمر وقتا، أشهرًا وليس سنوات".

في الماضي، لم تخف إسرائيل نيتها الاستمرار في مطاردة قادة حماس لفترة طويلة بعد انتهاء الحرب.

وقال نتنياهو في نوفمبر/ تشرين الثاني إنه "أمر الموساد بالعمل ضد قادة حماس أينما كانوا".

وتعهد رونين بار مدير جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت)، بـ"القضاء على حماس" في جميع أنحاء العالم، حتى لو استغرق الأمر سنوات.

وكان نتنياهو قد قال في وقت سابق إن الحرب ضد حماس "ستكون معركة طويلة".