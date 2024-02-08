وفد حماس يصل إلى القاهرة لإجراء محادثات بشأن غزة

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(CNN)-- قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان إن وفدا برئاسة نائب زعيمها، خليل الحية، وصل إلى العاصمة المصرية، القاهرة، الخميس، لإجراء محادثات بشأن غزة.

وذكرت شبكة CNN الأربعاء، أن حماس قدمت ردها على اقتراح لوقف إطلاق النار واتفاق الرهائن في غزة من خلال الدعوة إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي من القطاع خلال هدنة مدتها أربعة أشهر ونصف وخطة لإنهاء الحرب بشكل دائم، بحسب نسخة من العرض المضاد الذي قدمته الحركة وحصلت عليه CNN.

واقترحت الحركة الفلسطينية التي تحكم غزة اتفاقا من ثلاث مراحل، مدة كل منها 45 يومًا، من شأنه أن يشهد أيضًا إطلاق سراح تدريجي للرهائن المحتجزين في القطاع مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين في إسرائيل – بما في ذلك أولئك الذين يقضون أحكامًا بالسجن مدى الحياة – بالإضافة إلى بداية جهود إنسانية ضخمة وإعادة البناء.

وخلافا للمطالب السابقة، لم تطالب حماس بوقف فوري للحرب. وقالت الوثيقة إن المفاوضات من أجل وقف دائم لإطلاق النار ستجرى خلال الهدنة ولن يتم إطلاق سراح الرهائن المتبقين إلا بعد الوصول إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب.

وكان مسؤول إسرائيلي مطلع على المفاوضات قال لشبكة CNN، الأربعاء إنه "من المستحيل" أن تقبل إسرائيل اقتراح حماس المقابل حول كيفية إنهاء الأعمال العدائية في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والسجناء.

من جهته رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عرض حماس لوقف إطلاق النار في غزة، مُصرًا على أن هدف إسرائيل المتمثل في تحقيق "النصر الكامل" في متناول اليد، واصفا في مؤتمر صحفي، الأربعاء، مطالب الحركة بأنها "واهمة"، لكنه لم يستبعد إجراء المزيد من المفاوضات.

وقال نتنياهو: "نحن لم نلتزم بأي شيء. لم نلتزم بأي من المطالب الواهمة لحماس، مثل أعداد الإرهابيين الملطخة أيديهم بالدماء (للإفراج عنهم)"، مضيفا: "ليس هناك التزام، يجب أن تكون هناك مفاوضات، إنها عملية، وفي الوقت الحالي، حسب ما أراه من حماس، فإن هذا لا يحدث".