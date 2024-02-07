الجيش الإسرائيلي يدعي أنه دمر مقبرة بني سهيلة في غزة بسبب نشاط حماس.. CNN لا تستطيع العثور على الأدلة

القدس (CNN)-- قال مسؤول إسرائيلي مطلع على المفاوضات لشبكة CNN، الأربعاء إنه "من المستحيل" أن تقبل إسرائيل اقتراح حماس المقابل حول كيفية إنهاء الأعمال العدائية في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والسجناء.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته أثناء المحادثات: "فيما يتعلق بصفقة الرهائن، لا يمكن أن توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار وسحب القوات (الإسرائيلية) من غزة. وقال المصدر إنه من بين عوامل أخرى، "تطالب حماس بالإفراج عن السجناء الذين تم أسرهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وهذا أمر لن توافق عليه إسرائيل أبدا".

وتتضمن نسخة من الاقتراح حصلت عليها CNNأكد صحتها محمد نزال، القيادي السياسي في حركة حماس، دعوة لإطلاق سراح "جميع السجناء في السجون الإسرائيلية، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن (أكثر من 50 عاما)، والمرضى، الذين تم اعتقالهم حتى تاريخ توقيع هذا الاتفاق".

وقال المسؤول إن المسؤولين الإسرائيليين يناقشون العرض المقابل، الأربعاء، وسيعقدون اجتماعات لمجلس الوزراء الحربي ومجلس الوزراء الأمني، الخميس.