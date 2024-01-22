بهتاف "أخشاف!".. شاهد كيف انفعلت وغضبت عائلات الرهائن على نتنياهو بعدما أشار إلى أن الحرب ستطول

بعد مقتل 3 منهم بالخطأ.. نتنياهو: الضغط العسكري المستمر هو ما سيحرر كل الرهائن

القدس (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لعائلات الرهائن الإسرائيليين الذين لا يزالون محتجزين في غزة، إن إسرائيل لديها "مبادرة" لتأمين إطلاق سراح المختطفين، ولكن لا يوجد "اقتراح واقعي" من حماس من شأنه أن يضمن حريتهم.

وبحسب مكتب رئيس الوزراء، قال نتنياهو لممثلي عائلات الرهائن: "على عكس ما يقولون، لا يوجد أي اقتراح واقعي من حماس، هذا غير صحيح. أقول هذا بكل وضوح قدر استطاعتي، لأن هناك الكثير من الأمور غير الصحيحة".

وأضاف: "في المقابل هناك مبادرة منا ولن أخوض في التفاصيل".

والأحد، ذكر نتنياهو أن حركة حماس تطالب في مقابل إطلاق سراح الرهائن بإنهاء الحرب، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، والإفراج عن كل القتلة والمغتصبين"، حسب وصفه للفلسطينيين الذين تريد حماس إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية.

وقال: "إذا وافقنا على ذلك فقد سقط جنودنا سُدى، ولن نتمكن من ضمان أمن مواطنينا".