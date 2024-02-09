الجيش الإسرائيلي يعلق لـCNN على استهداف سيارة في جنوب لبنان

حزب الله والحوثي وميليشيات العراق.. نظرة تحليلية على مدى سيطرة إيران على وكلائها في المنطقة

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(CNN)-- قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، الخميس، إن غارة إسرائيلية بطائرة بدون طيار استهدفت سيارة في وسط مدينة النبطية بجنوب لبنان أدت إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل.

ولم تذكر الوكالة أسماء القتلى في الغارة، لكن الجيش الإسرائيلي قال، لشبكة CNN، إنه نفذ غارة استهدفت"قيادي بحزب الله شارك في إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه منطقتي كريات شمونة والمطلة بشمال إسرائيل."

وأضاف: "ردا على الإطلاق الصواريخ، قصفت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي قائد منطقة الخيام في قوات الرضوان التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في جنوب لبنان في منطقة النبطية".

وأكد "حزب الله" أنه أطلق صواريخ على عدة مواقع في شمال إسرائيل في وقت سابق من صباح الخميس، وأضاف أن الغارات استهدفت منطقة كريات شمونة ومواقع عسكرية إسرائيلية في مزارع شبعا.

ولم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا إسرائيليين في أعقاب هجمات "حزب الله" الصاروخية.

ولم يعلق "حزب الله" بعد على التقارير التي تفيد بمقتل أحد قادته في الغارة الإسرائيلية، لكن في وقت متأخر من الخميس، أعلن أنه أطلق المزيد من الصواريخ التي قال إنها استهدفت الجيش الإسرائيلي في قاعدة ميرون الجوية، ردا على الهجوم الإسرائيلي.