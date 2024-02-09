إسرائيل: طائراتنا مستعدة لضرب لبنان في حالة الحرب

مجتمعات مهجورة.. شاهد ما رصدته كاميرا CNN على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية في جولة مع قوات اليونيفيل

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(CNN)-- قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار، الخميس، إن العشرات من طائراته المنتشرة فوق لبنان "قد تتحول إلى مئات"، وستكون جاهزة للعمل "خلال دقائق من إطلاقها".

وأضاف بار، أمام العسكريين الإسرائيليين، أن "عشرات الطائرات التي تعمل حاليا في سماء لبنان ليست سوى جزء من قدراتنا، وبمجرد إعطاء الأمر، ستصبح هذه العشرات مئات الطائرات القادرة على تنفيذ جميع المهام خلال دقائق في الأجواء لبنان"، وتابع أن "مصطلح هجوم لا يعبر بشكل كامل عما سيحدث".

وذكر القائد الإسرائيلي أن الضربات واسعة النطاق ستستهدف "مئات المواقع في وقت واحد، بما في ذلك في عمق لبنان".

وفي بيان سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن الجنود الذين قاتلوا في غزة يتدربون الآن على القتال على الجبهة الشمالية، وأضاف أن "الفرقة 36، الفرقة الهجومية التابعة للقيادة الشمالية، أكملت عملية قتالية مكثفة في قطاع غزة، ألحق جنود الفرقة خلالها أضرارا كبيرة بقدرات منظمة حماس الإرهابية".

وتابع: "الآن، تعمل الفرقة على زيادة جاهزيتها للخطط العملياتية ضد العدو الشمالي- دفاعا وهجوما".