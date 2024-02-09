أمريكا تضع "شرطا" لدعم عملية إسرائيل في رفح.. وتحذر من "كارثة"

بعدما كانت "آمنة".. رفح تواجه غارات جوية وإسرائيل تحذر من دخول قواتها قريبًا

(CNN) -- ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أن واشنطن لن تدعم عملية عسكرية إسرائيلية في رفح "دون تخطيط جدي" حول أكثر من مليون مدني نازح.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل، في مؤتمر صحفي، إن "إجراء مثل هذه العملية الآن دون تخطيط وقليل من التفكير في منطقة تؤوي مليون شخص سيكون بمثابة كارثة".

وأضاف: "الولايات المتحدة لن تدعم مثل هذه العملية العسكرية دون تخطيط لأنها تتعلق بأكثر من مليون شخص لجأوا هناك وكذلك دون النظر في آثارها على المساعدات الإنسانية والمغادرة الآمنة للمواطنين الأجانب".

وتابع أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أوضح ذلك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الاجتماعات التي عقدها في إسرائيل، الأربعاء.

وردا على سؤال حول المكان الذي سيتمكن فيه أكثر من مليون شخص في رفح من الذهاب، نظرا لعدم قدرتهم على العودة إلى شمال غزة والعمل العسكري المستمر في الجنوب، قال باتيل: "هذه أسئلة مشروعة نعتقد أنه يتعين على الإسرائيليين الإجابة عليها".

وذكر المتحدث: "نحن لم نر حتى الآن أي دليل على التخطيط الجاد لمثل هذه العملية" في رفح، وعلى الرغم من المتابعات المتكررة، فإنه لم يقدم تفاصيل حول هذه "الأدلة" أو ما إذا كانت جاءت من لقاء بلينكن مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي وغيره من كبار المسؤولين يوم الأربعاء.

يذكر أن نتنياهو قال، الأربعاء، إن "الجيش الإسرائيلي يستعد للقتال في رفح".