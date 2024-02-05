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(CNN)-- قال إسماعيل الثوابتة مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حركة حماس في غزة، الاثنين، إن القوات الإسرائيلية ليست موجودة على الأرض في رفح بغزة، محذرا من أنها ستكون "كارثة" إن فعلت ذلك.

وأضاف الثوابتة، لـCNN، الإثنين، أن "دخولها (القوات الإسرائيلية) إلى رفح سيتسبب بكارثة حقيقية، بالإضافة إلى الكوارث التي يتعرض لها قطاع غزة".

وتعهد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الأسبوع الماضي، بأن القوات الإسرائيلية سوف تتقدم إلى رفح بعد خان يونس، مركز القتال الحالي.

وقال غالانت، الخميس، بحسب بيان صادر عن وزارته، "إننا ننجز مهمتنا في خان يونس، وسنصل أيضا إلى رفح ونقضي على العناصر الإرهابية التي تهددنا"، على حد قوله.

ويشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية في رفح منذ الأيام الأولى للحرب.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الأسبوع الماضي، أن المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة تستضيف بالفعل أكثر من نصف سكان القطاع.

وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لايركه: "في الأيام الأخيرة، فر آلاف الفلسطينيين إلى رفح جنوبا، التي تستضيف بالفعل أكثر من نصف سكان غزة، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون نسمة".

وأوضح الثوابتة من المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس أن هناك 1.3 مليون نازح في رفح.

وكانت رفح موطنا لمخيم الخيام منذ بداية الحرب، حيث أصدرت إسرائيل تعليمات للناس بالتحرك جنوبا مع تقدم الجيش الإسرائيلي في الشمال. وحصلت شبكة CNN على مقطع فيديو خلال عطلة نهاية الأسبوع يظهر المخيم الواقع على حدود غزة مع مصر، وهو ما يؤكد أنه لا يوجد مكان أبعد جنوبا في القطاع يمكن لسكانه أن يفروا إليه.