وائل الدحدوح بعد مقتل نجله حمزة: آمل أن يكون آخر الصحفيين الذين يُقتلون بغزة

وائل الدحدوح.. تفاصيل الغارة الجوية التي أودت بحياة 12 شخصًا من عائلة صحفي الجزيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقت الملكة رانيا العبدالله، السبت، مراسل الجزيرة وائل الدحدوح، المتواجد في قطر حاليًا لتلقي العلاج من إصابات لحقت به خلال تغطيته للحرب الدائرة في قطاع غزة.

ونشرت الملكة رانيا صورة مع وائل وأسرته، في حسابها عبر منصة انستغرام، وكتبت: "البعض يضحون بالكثير من أجل الحقيقة. مع جبل من جبال غزة، وائل الدحدوح".

وأضافت: "شكرًا على نقلك الصورة والخبر حتى عندما كانت أسرتك من الأخبار المؤلمة، شجاعة جعلتك بطلاً حقيقيًا. الله يصبرك ويحمي غزة وأهلها. مع عائلة وائل الدحدوح في قطر اليوم".

غادر وائل الدحدوح غزة إلى قطر في منتصف يناير/ كانون الثاني، ويعد أحد المراسلين الصحفيين البارزين الذين غطوا أحداث الحرب الإسرائيلية في القطاع.

وصف وائل ما عاشته عائلته بأنه "عام الحزن"، بعد أن فقد عددًا من أفرادها، بينهم زوجته وابنيه وحفيدته، إضافة إلى والدته التي توفيت مطلع فبراير/ شباط الحالي.