بشأن رفح وإطلاق الرهائن.. ما الذي دار بين بايدن ونتنياهو بآخر مكالمة؟

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(CNN)-- يشعر الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإحباط المتزايد خلف الكواليس تجاه بنيامين نتنياهو، حيث أخبر مستشاريه وآخرين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتجاهل نصيحته ويعرقل الجهود المبذولة للتخفيف من الأزمة الإنسانية في غزة، وفقًا لما قاله أشخاص مطلعون على الأمر لشبكة CNN.

وحتى الآن، لم يصل بايدن إلى حد انتقاد نتنياهو بشكل علني بشكل مباشر. لكنه أصبح ينتقد بشكل متزايد التكتيكات الإسرائيلية، وقال الأسبوع الماضي إنه يعتقد أن الحملة في غزة "تجاوزت السقف"، وهي واحدة من أشد إداناته حتى الآن للحملة العسكرية ضد حماس.

وفي السر، كان بايدن أكثر استعدادًا لتقديم أفكار صريحة بشأن نتنياهو، بما في ذلك غضبه العميق من عدم متابعة نتنياهو للتوصيات الأمريكية بخفض تكثيف التكتيكات العسكرية في غزة. ويتساءل بعض المسؤولين الآن إلى متى سيحجب بايدن الانتقادات العلنية لنتنياهو مع احتدام الحرب في غزة.

وتصاعد التوتر بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو في الأيام الأخيرة بسبب استعدادات إسرائيل لتوغل بري في رفح، حيث فر إليها الآلاف والآلاف من الفلسطينيين على مدار الحرب.

لقد كان المسؤولون الأمريكيون منفتحين في محادثاتهم مع نظرائهم الإسرائيليين بقولهم إن ما يقدر بنحو 1.3 مليون شخص موجودين حاليًا في رفح "ليس لديهم مكان يذهبون إليه"، وفقًا لمسؤول كبير في الإدارة.

وقالت الولايات المتحدة إنها "لن تدعم مثل هذه العملية العسكرية دون تخطيط".

وتشكك إدارة بايدن بشدة حول ما إذا كان توجيه نتنياهو للجيش الإسرائيلي من أجل "إجلاء السكان" من رفح قبل دخول القوات الإسرائيلية ممكنًا.

وقال المسؤول: "لقد أوضحنا تمامًا أن العملية في ظل الظروف الحالية ليست شيئًا يمكن أن نتصوره".