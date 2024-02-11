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القدس (CNN)-- علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو على تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن التي وصف فيها الرد الإسرائيلي في قطاع غزة بأنه "تجاوز السقف".

وقال نتنياهو في مقابلة مع شبكة ABC News بُثت، الأحد: "أقدر دعم بايدن لإسرائيل منذ بداية الحرب، ولا أعرف بالضبط ما الذي كان يقصده بذلك".

وأضاف نتنياهو: "ضع نفسك مكان إسرائيل، لقد تعرضنا لهجوم، هجوم غير مبرر، هجوم قاتل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهو أسوأ هجوم على الشعب اليهودي منذ الهولوكوست".

ومضى نتنياهو يقول إن إسرائيل "ردت بطريقة تلاحق الإرهابيين وتحاول التقليل من عدد السكان المدنيين (القتلى)".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لقد أسقطنا آلاف المنشورات، واتصلنا هاتفيًا بالفلسطينيين في منازلهم، وطلبنا منهم المغادرة، ووفرنا لهم الممرات الآمنة والمناطق الآمنة (...) أعتقد أننا نفعل الشيء الصحيح، ودعوني أخبركم بشيء آخر، سنفوز، النصر في متناول اليد".

وكان الرئيس بايدن وجه، الخميس، أحد أشد انتقاداته حتى الآن للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، قائلا إن عملية ملاحقة حماس "تجاوزت السقف".

ثم ذكّر جوناثان كارل مذيع ABC News نتنياهو بعدد القتلى الذي أبلغت عنه وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في غزة، والذي يتجاوز 28 ألف شخص حتى الآن.

ورد نتنياهو قائلا: "سأكون حذرًا بشأن إحصائيات حماس، ويمكنني أن أخبرك أنه وفقا لخبراء الحرب (...) قمنا بتقليل نسبة الضحايا المدنيين إلى الإرهابيين إلى أقل من 1 إلى 1، وهو أقل بكثير من أي حرب مماثلة أخرى، وسنقوم بالمزيد"، حسب زعمه.

وفقا للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس في قطاع غزة، الأحد، قُتل ما لا يقل عن 112 فلسطينيًا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد القتلى في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 28,176 قتيلا.

وجاءت تصريحات نتنياهو، بينما من المتوقع أن يجري بايدن معه محادثات هاتفية، الأحد، بحسب ما أعلن متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي.

وقال مصدر مطلع على المكالمة المرتقبة إنها ستركز على الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة.