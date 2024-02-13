إفتاء مصر تصدر بيانا تعليقا على الغارات الإسرائيلية في رفح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت دار الإفتاء المصرية، الاثنين، بيانا علقت فيه على الغارات الإسرائيلية بمدينة رفح في غزة، وطالبت بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية لوقف تلك الهجمات، كون رفح آخر المناطق الآمنة بقطاع غزة.

وقالت دار الإفتاء المصرية في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن ما وصفته بـ"الهجمات الوحشية للكيان الإسرائيلي على النازحين من الأطفال والنساء والمدنيين بمدينة رفح بجنوب قطاع غزة (جريمة حرب)، تضاف إلى سلسلة الجرائم والاعتداءات الوحشية الغاشمة الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة"، حسب قولها.

وأضافت دار الإفتاء المصرية أن ذلك يأتي "في الوقت الذي تضرب فيه قوات الاحتلال بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية عُرض الحائط، وسط صمت تام من المجتمع الدولي"، بحسب البيان.

وختمت دار الإفتاء المصرية منشورها قائلة: "وعليه، نطالب بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية، ونناشد جميع العقلاء على مستوى العالم والمنظمات الدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على مدينة رفح التي تؤوي ما يقرب من 1,4 مليون فلسطيني نزحوا إليها، لكونها آخر المناطق الآمنة بقطاع غزة".

وقُتل أكثر من 100 شخص في غارات جوية إسرائيلية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بحسب ما أعلنته جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، صباح الاثنين، بعدما أكد الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات جوية على المدينة.