أول تعليق من حماس على غارات الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح

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(CNN)-- أدانت حركة حماس ما أسمته "المذبحة المروعة" التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين في رفح، الاثنين، بعد أن شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية بالقرب من المدينة.

وقالت حماس في بيان، إن هجوم القوات الإسرائيلية على مدينة رفح "وما ترتكبه من مذابح مروعة بحق المدنيين العزل والنازحين من الأطفال والنساء والشيوخ.. يعتبر استمرارا لحرب الإبادة الجماعية ومحاولات التهجير القسري التي تشنها ضد شعبنا الفلسطيني".

وزعمت حماس أن أكثر من 100 شخص قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية خلال الليل. كما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (PRCS) أيضا بمقتل أكثر من 100 شخص في الغارات الليلية.

ولا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من عدد الضحايا على الأرض.

وحملت حماس في بيانها الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته "المسؤولية الكاملة" عن مقتل المدنيين، قائلة إن الولايات المتحدة منحت نتنياهو "الضوء الأخضر"، وقدمت الدعم العلني لرئيس الوزراء (الإسرائيلي) "بالمال والسلاح والغطاء السياسي، لمواصلة حرب الإبادة والمجازر".

والأحد، ناقش بايدن ونتنياهو، اتفاقا لتأمين إطلاق سراح الرهائن في غزة، حسبما أفاد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، فضلا عن الهجوم البري الإسرائيلي المتوقع على مدينة رفح.

وبحسب البيت الأبيض، فإن بايدن "أعاد تأكيد وجهة نظره بأن العملية العسكرية في رفح لا ينبغي أن تستمر دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ، لضمان سلامة ودعم أكثر من مليون شخص لجأوا هناك".