ماذا طلبت أمريكا من إسرائيل بشأن الطفلة الفلسطينية هند رجب؟

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(CNN) -- طلبت الولايات المتحدة من الحكومة الإسرائيلية التحقيق في وفاة الطفلة الفلسطينية هند رجب (5 سنوات)، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الاثنين.

وقال ميلر: "طلبنا من السلطات الإسرائيلية التحقيق في هذا الحادث بشكل عاجل، ونحن نفهم أنهم يفعلون ذلك، ونتوقع أن نرى تلك النتائج في الوقت المناسب، ويجب أن تشمل إجراءات المساءلة حسب الاقتضاء".

وعُثر على الطفلة ميتة في نهاية هذا الأسبوع بعد أن حوصرت في سيارة متوجهة إلى مدينة غزة مع أفراد عائلتها الذين ورد أنهم قُتلوا بالرصاص على يد القوات الإسرائيلية قبل أسابيع.

وبحسب ما ورد تم إطلاق النار على عمال الإنقاذ الذين تم إرسالهم للعثور عليها وقتلوا.

وأضاف ميلر: "صدمتنا التقارير عن وفاة هند رجب، وسأخبركم أن لدي طفلة صغيرة على وشك أن تبلغ السادسة من عمرها، ولذا فهي مجرد رواية مدمرة، رواية مفجعة لهذه الطفلة".