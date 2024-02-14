دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الرئيس الأمريكي، جو بايدن الذي استقبل العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني في العاصمة الأمريكية، واشنطن.

وأبرز نشطاء في مقطع الفيديو المتداول تنقل الرئيس الأمريكي يمنة ويسرة خلف العاهل الأردني عند شروع الأخير بإلقاء كلمته، الاثنين.

وقال الملك عبدالله الثاني، في التصريحات الصحفية المشتركة إن "الحرب على قطاع غزة التي تعد واحدة من أكثر الحروب تدميرا في التاريخ الحديث لا تزال مستمرة"، مؤكدا أنه "لا يمكننا أن نقف متفرجين وندع هذا الوضع يستمر"، وفقا لبيان نشره الديوان الملكي الأردني.

وأكد العاهل الأردني على "ضرورة وقف إطلاق النار بشكل دائم الآن"، مشددا على أن "هذه الحرب يجب أن تنتهي"، وذكر أن "الوضع الحالي لا يمكن احتماله بالنسبة لأكثر من مليون شخص تم تهجيرهم إلى رفح منذ بداية الحرب"، مؤكدا أن الأردن ينظر إلى "الخطر المحتمل بتهجير الفلسطينيين إلى خارج غزة والضفة الغربية بقلق شديد وهو أمر لا يمكن أن يتم السماح به".

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي إنه ناقش مع العاهل الأردني "صفقة الرهائن بين إسرائيل وحركة (حماس)، والتي من شأنها أن تجلب فترة هدوء فورية ومستمرة إلى غزة، لمدة 6 أسابيع على الأقل، والتي يمكننا بعد ذلك أن نأخذ الوقت الكافي لتحويلها إلى شيء أكثر استدامة"، مضيفا: "على مدى الشهر الماضي، أجريت اتصالات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكذلك مع قادة مصر وقطر لدفع هذا الأمر إلى الأمام".

وعلق الرئيس الأمريكي على التقارير التي تتحدث عن أن إسرائيل تدرس القيام بتوغل عسكري في رفح، وأكد على أنه "لا ينبغي المضي قدما دون خطة ذات مصداقية لضمان سلامة ودعم أكثر من مليون شخص يحتمون بالمدينة"، وأضاف: "لقد نزح العديد من الأشخاص إلى هناك، هربا من العنف في الشمال، وهم الآن مكتظون في رفح، معرضين للخطر ومعرضين للخطر، إنهم بحاجة إلى الحماية"، وأضاف: "لقد كنا واضحين أيضا منذ البداية - نحن نعارض أي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة".