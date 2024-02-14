حماس ترد باقتراح على صفقة الرهائن.. وبايدن يصفه بأنه "مبالغ فيه بعض الشيء"

بشأن رفح وإطلاق الرهائن.. ما الذي دار بين بايدن ونتنياهو بآخر مكالمة؟

وسط تفاقم الوضع الإنساني في غزة.. شاهد ما كشفته صور أقمار صناعية في خانيونس

(CNN) – دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حركة "حماس" إلى "سرعة" إتمام صفقة لإطلاق سراح الرهائن في غزة مقابل الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وحث عباس الحركة على إبرام الاتفاق "لحماية الشعب الفلسطيني وتجنب هجوم على رفح".

ونقلت وفا عن رئيس السلطة الفلسطينية قوله: "نطالب حركة "حماس" بسرعة إنجاز صفقة الأسرى، لتجنيب شعبنا الفلسطيني ويلات وقوع كارثة أخرى لا تُحمد عقباها، ولا تقل خطورة عن نكبة عام 1948، ولتجنب هجوم الاحتلال على مدينة رفح، الأمر الذي سيؤدي إلى وقوع آلاف الضحايا والمعاناة والتشرد لأبناء شعبنا".

كما دعا عباس الولايات المتحدة والدول العربية إلى "العمل بجدية" لإتمام الصفقة.

وأجرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والموساد الإسرائيلي وقطر ومصر محادثات في القاهرة، الثلاثاء، وصفها مسؤول أمريكي بأنها "مثمرة وجادة" على الرغم من عدم التوصل إلى أي تقدم.

وقال مسؤول أمريكي آخر إن النقطة البارزة بالخلاف بين الأطراف في محادثات الرهائن هو نسبة السجناء الفلسطينيين المطلوب إطلاق سراحهم نسبة إلى الرهائن الذين سيُفرج عنهم كجزء من الصفقة.

وعاد الوفد الإسرائيلي منذ ذلك الحين من القاهرة، لكن مصادر حكومية مصرية قالت لوسائل الإعلام الرسمية إن المشاورات ستستمر في مصر خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وقال عباس: "نحمل الجميع مسؤولية وضع أية عراقيل من أية جهة كانت لتعطيل الصفقة، لأن الأمور لم تعد تحتمل، وقد آن الأوان لأن يتحمل الجميع المسؤولية"، وفقا لوفا.