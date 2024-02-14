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إسرائيل: إصابات بهجوم صاروخي شمال البلاد

الشرق الأوسط
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(CNN)-- أصيب 8 أشخاص على الأقل بعد هجوم صاروخي على مدينة صفد شمال إسرائيل، الأربعاء، حسبما ذكر مركز زيف الطبي الإسرائيلي في بيان.

وكانت خدمات الطوارئ الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء" قد ذكرت ان 7 أشخاص أصيبوا على الأقل بعد سقوط صواريخ على مدينة صفد بشمال إسرائيل.

ولفتت نجمة داود الحمراء أن 3 من المصابين حالتهم متوسطة و4 حالتهم خفيفة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قاعدة في شمال إسرائيل استهدفت بصواريخ من لبنان، دون تحديد المدينة.

ولم يعلن حزب الله اللبناني مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي حتى كتابة هذا التقرير.

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