تفاعل على تعليق كوشنر عن "جعل السعودية منبوذة" ووضع محمد بن سلمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا تعليقه على تصريح بايدن السابق عن "جعل السعودية منبوذة".

وقال كوشنر في مقطع الفيديو المتداول المأخوذ من جلسة "أكسيوس" الحوارية: "صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي في السعودي) هو أحد ألمع المستثمرين في العالم وكل مدير صندوق يريد العمل معهم وإذا نظرت إلى الزمن الآن، يمكن أن الذهاب إلى الشرق الأوسط كمستثمر قبل ثلاث سنوات كان أمرا أقل رواجا والآن هو واحد من أكثر الأماكن سخونة في العالم والجميع يحاول جمع أموال منه.."

وتابع قائلا: "ما يفعلونه في تلك الدولة (السعودية) بصراحة لا يمكن تصديقه وكل من يذهب إلى هناك يقول إن عقولهم انفجرت (دهشة) وكنت مع صديق هنا في وقت سابق الذي كان هناك (في السعودية) الشهر الماضي وقال بالتحديد إن آخر مرة ذهب إلى هناك كان في العام 2009 والآن لا يمكنه التعرّف على الدولة.."

وأضاف: "أعتقد أن ما يحدث في المملكة العربية السعودية هو أحد أكثر الأمور التحولية المثيرة للحماس بالنسبة لدولة في العالم.. واعتقد أنهم (السعوديون) يستحقون الثناء على العمل الذي قاموا به وأعتقد أن إدارتنا عملت بشكل رائع معهم وأعتقد أن أحد أكثر الأمور المسحقة للثناء هو أن إدارة بايدن في البداية قالت إنها ستجعل المملكة العربية السعودية دولة منبوذة ثم بعد عامين أدركوا أن سياستنا (إدارة ترامب) كانت صحيحة والآن تبنوا هذه السياسة بالكامل.."

واستطرد كوشنر قائلا: "الرجل الذي يستحق الثناء لهذا (التحول في السعودية) هو محمد بن سلمان الذي كان حينها نائب ولي العهد واعتقد أن ما فعله كان تاريخيا للغاية للمملكة وأعتقد أنه قام بالكثير لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وأعتقد أنه فعل الكثير لجعل العالم مكانا أفضل.."

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن قد أثار ضجة واسعة بتصريح أدلى به عندما كان مرشحا للرئاسة وقوله إنه سيجعل السعودية "منبوذة" بسبب "إرسال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عملاء إلى تركيا قتلوا الصحفي جمال خاشقجي المقيم في الولايات المتحدة، حسب قوله.