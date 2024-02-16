المحادثات بشأن اتفاق تهدئة في غزة وصلت إلى طريق مسدود.. إليكم ما نعرفه

بشأن رفح وإطلاق الرهائن.. ما الذي دار بين بايدن ونتنياهو بآخر مكالمة؟

"لن تجلسوا هنا بينما يموتون هناك".. عائلات الرهائن في غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلي

(CNN)-- يبدو أن المحادثات بشأن اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة وصلت إلى طريق مسدود. وقد عاد وفد إسرائيلي رفيع المستوى من القاهرة، ولم ترد أي كلمة من حماس حول موقفها في الأيام الأخيرة.

وقدمت حماس اقتراحا مفصلا هذا الشهر لوقف إطلاق النار لمدة أربعة أشهر ونصف واتفاق تبادل الأسرى. وقد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخطة ووصفها بأنها "وهمية" في ذلك الوقت، لكن المحادثات غير المباشرة في القاهرة استمرت حيث واجهت إسرائيل ضغوطا من حلفائها للتفاوض، وواجهت حماس احتمال شن هجوم إسرائيلي كبير على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني إلى هناك.

أكد مسؤول إسرائيلي أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بيل بيرنز التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومدير جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" في إسرائيل الخميس لبحث وضع المفاوضات بشأن الرهائن.

ويقول الأشخاص المطلعون على المفاوضات إن هناك عدداً من النقاط الشائكة. هذا ما نعرفه.

ماذا يوجد على الطاولة؟

ورداً على اتفاق الإطار الذي قدمه المفاوضون في باريس في نهاية الشهر الماضي، قدمت حماس اقتراحاً مضاداً يتضمن عملية من ثلاث مراحل على مدى أربعة أشهر ونصف.

وخلال هذه العملية، تنسحب القوات الإسرائيلية تدريجياً من غزة، ويتم إطلاق سراح الرهائن وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين في إسرائيل ـ بما في ذلك أولئك الذين يقضون أحكاماً بالسجن مدى الحياة.

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اقتراح حماس. وقال الأسبوع الماضي: "نحن لم نلتزم بأي من المطالب الوهمية لحماس".

وقد قال الزعيم الإسرائيلي مرارا وتكرارا إن الحرب في غزة ستستمر حتى تدمر إسرائيل قيادة حماس وتنقذ الرهائن.

قدم المفاوضون الإسرائيليون تعليقاتهم على صفقة حماس المقترحة في وقت سابق من هذا الأسبوع، حسبما قال مصدر مطلع على المفاوضات لشبكة CNN، وتنتظر قطر – الوسيط في المحادثات – الآن ردًا من حماس.

وقال المصدر: "قطر تجري محادثات مع حماس في الدوحة وتنتظر ردها (حماس) على ردود الفعل الإسرائيلية من اجتماع القاهرة".

ما هي النقاط الشائكة؟

وقد برز عدد من النقاط الشائكة أثناء المفاوضات: نسبة السجناء الفلسطينيين إلى الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، ووضع المسجد الأقصى في القدس.

وعقدت محادثات الرهائن، الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة، حيث قال مسؤول أمريكي إن نقطة الخلاف العالقة هي نسبة السجناء الفلسطينيين إلى الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة.

وتواصل إسرائيل إصرارها على نسبة ثلاثة سجناء فلسطينيين مقابل كل رهينة التي تم تضمينها في الصفقة في نوفمبر 2023.

وقال مصدر آخر مطلع على المحادثات لشبكة CNN، الخميس، إن هناك نقطة خلاف رئيسية أخرى لا تزال تتمثل في انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة – حيث تريد حماس انسحابًا كاملاً خلال أي هدنة، وهو مطلب تقاومه إسرائيل.

وقال نتنياهو الشهر الماضي إنه “لن يطلق سراح آلاف الإرهابيين”، كجزء من صفقة مع حماس، وقال إن إسرائيل لن تسحب قواتها من غزة.

نقطة الخلاف الثالثة هي وضع المسجد الأقصى في القدس. ولا يُسمح للمسلمين بالصلاة في المجمع إلا بموجب ترتيب الوضع الراهن الذي تم التوصل إليه في الأصل منذ أكثر من قرن من الزمان. يُسمح للزوار غير المسلمين بالزيارة في أوقات معينة ولمناطق معينة فقط من المجمع. لكن الكثيرين في العالم الإسلامي يخشون أن يكون الحق في أن يكونوا المصلين الوحيدين هناك قد تآكل وأن المواقع نفسها مهددة من قبل حركة يهودية يمينية متطرفة متنامية وحكومة إسرائيل اليمينية المتشددة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، الأربعاء، إن “وضع الأقصى لن يتم حله في المفاوضات بشأن الرهائن”، واصفا إياه بأنه أحد “الأمور التي ليس لديها فرصة للنجاح” من جانب حماس.

ومن العوامل المعقدة الأخرى صعوبة التواصل مع القيادة العليا لحماس في غزة. وحتى مع استمرار المحادثات في القاهرة، كان الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات في غزة تهدف إلى مطاردة كبار الشخصيات في حماس.

لماذا يصمد نتنياهو؟

يقود نتنياهو الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. ويعارض بعض أعضاء تلك الحكومة بشدة أي تسوية تنطوي على إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين أو الانسحاب من غزة. إذا استقال هؤلاء الوزراء، فقد ينهار ائتلاف نتنياهو، مما يؤدي إلى انتخابات جديدة، وربما يعني نهاية حياته السياسية في وقت يواجه فيه أيضًا اتهامات بالفساد.

وعلى هذه الخلفية، يشعر المسؤولون الأمريكيون بقلق متزايد بشأن ما إذا كان نتنياهو مهتماً حقاً بالتوصل إلى صفقة الرهائن في الوقت الحاضر. وأشار الأشخاص المطلعون على المناقشات أيضًا إلى أن كبار مسؤوليه الأمنيين من الموساد وجهاز الأمن الداخلي "الشين بيت"، الذين عملوا كمبعوثين لمحادثات الرهائن، يُنظر إليهم على أنهم أكثر واقعية في محاولة التوصل إلى اتفاق مع وسطاء آخرين. هناك آخرون في حكومة الحرب، مثل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، الذي انتقد فشل نتنياهو في إعطاء الأولوية للرهائن.

منذ بداية الحرب، كان المسؤولون الأمريكيون حساسين للغاية للسياسات الداخلية التي تلعب دوراً في مصلحة نتنياهو - وكيف ساهمت في تشكيل بعض قراراته الرئيسية ومواقفه العامة المحيطة بالصراع. لقد كان مستقبل نتنياهو السياسي بمثابة أمر ذي تأثير كبير وله القدرة على تغيير المسار اضطر مسؤولو الإدارة للتعامل معه.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأربعاء، إن حماس يجب أن تغير موقفها التفاوضي قبل أن تتمكن من مواصلة المحادثات في القاهرة.

وقال مكتب نتنياهو ببيان "في القاهرة، لم تتلق إسرائيل أي اقتراح جديد من حماس لإطلاق سراح الرهائن"، وأضاف أن "تغيير مواقف حماس سيسمح بإحراز تقدم في المفاوضات".

ومع ذلك، يتعرض نتنياهو أيضًا لضغوط شديدة من عائلات الرهائن لمنع مقتل الأسرى المتبقين في غزة والعودة إلى المفاوضات، وفي يوم الخميس، كثفت العائلات جهودها لضمان عدم قيام الحكومة "بالتضحية بالرهائن".

ماذا تعتقد الولايات المتحدة؟

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الخميس، إنه يعتقد أن الاتفاق على إطلاق سراح الرهائن وتأمين "هدنة إنسانية ممكن وضروري" أيضًا.

وقال في مؤتمر صحفي في ألبانيا: "نحن الآن نعمل مع نظرائنا من قطر ومصر وإسرائيل على ذلك ونعمل بشكل مكثف للغاية عليه بهدف محاولة التوصل إلى اتفاق"، وأضاف: "هناك بعض القضايا الصعبة للغاية التي يتعين حلها، لكننا ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا للمضي قدمًا ومعرفة ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق".

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يأمل في أن يؤدي اتفاق لوقف إطلاق النار، يشهد إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين، إلى سلام أكثر استدامة "على أساس حل الدولتين".

وتعمل الولايات المتحدة مع شركائها العرب لمحاولة وضع خطة لإسرائيل وغزة بعد انتهاء الصراع، خطة تتضمن "مساراً ملموساً ومحدداً زمنياً ولا رجعة فيه يؤدي إلى دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل مع توفير الضمانات الأمنية اللازمة".

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية إنه إذا كان هناك وقف للقتال، فإن الولايات المتحدة تريد "أن تكون في وضع يسمح لها بالتحرك بأسرع ما يمكن بشأن مختلف أجزاء اليوم التالي".

وقد قوبل تقرير مماثل حول "خطة شاملة" للسلام، بما في ذلك حل الدولتين، نُشر في صحيفة "واشنطن بوست" برفض قوي من مكتب نتنياهو وكذلك من السياسيين الإسرائيليين. ورفض متحدث باسم مكتب نتنياهو، الخميس، أي نقاش، في الوقت الحالي، حول الدولة الفلسطينية، قائلا إن "الآن ليس الوقت المناسب للحديث عن الهدايا للشعب الفلسطيني".

وقال ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية، الأربعاء، إنه لن "يقدم تحديثًا أو تقييمًا يومًا بعد يوم، خطوة بخطوة، بشأن المحادثات، أو وضعها، أو إلى أين يمكن أن تصل؛ ولكننا ما زلنا نعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق".

وأضاف: "ما زلنا نعتقد أنه من مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق". وتابع "نعتقد أن هذا في مصلحة إسرائيل وبالطبع الشعب الفلسطيني. لذا، سنواصل العمل لمحاولة التوصل إلى اتفاق لا يضمن إطلاق سراح الرهائن فحسب، بل يتيح بالطبع - ويسمح بتوقف مؤقت من شأنه أن يمكّن من إيصال المساعدات الإنسانية التي من شأنها أن تخفف المعاناة على الأرض في غزة".