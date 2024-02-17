مسؤول في اليونيسيف عن أطفال غزة: يعيشون على وجبة واحدة في أحسن الأحوال

(CNN)-- قُتل 30 فلسطينيًا على الأقل، وأُصيب العشرات، في غارات جوية إسرائيلية على عدة أحياء في دير البلح وسط قطاع غزة، السبت، حسبما قال أطباء من مستشفى شهداء الأقصى ومستشفى العودة لشبكة CNN.

وقالت وزارة الصحة التي تسيطر عليها حركة حماس في قطاع غزة، السبت، إن عدد القتلى في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفع إلى 28858 شخصًا، إضافة إلى إصابة 68291 آخرين.

وأشار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الاثنين، إلى أرقام مماثلة، قائلا إن "أكثر من 27 ألف فلسطيني" قُتلوا، وأضاف أن "عددًا كبيرًا منهم" مدنيون وأطفال أبرياء.

وتقول وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، إن حوالي 70% من الضحايا من النساء والأطفال.

وتُقدر إسرائيل أن حوالي 10 آلاف من مقاتلي حماس قُتلوا منذ 7 أكتوبر الماضي. ولا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من أعداد الضحايا وتصنيفهم في غزة بسبب محدودية الوصول إلى المنطقة.

وتواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق على الهجمات التي وقعت في وسط غزة، لكنها لم تتمكن من الحصول على رد فوري.