وزير إسرائيلي: القتال في غزة قد يستمر خلال شهر رمضان

المعشر لـCNN: أي هجوم على رفح سيدفع الفلسطينيين إلى مصر.. وإسرائيل لا تريد أغلبية فلسطينية

(CNN)-- قال العضو في مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، بيني غانتس، الجمعة، إن بلاده لن تتوقف عن القتال في قطاع غزة حتى تتم إعادة جميع الرهائن المحتجزين، حتى لو كان ذلك يعني استمرار العمليات العسكرية خلال شهر رمضان.

وأضاف غانتس، في مقطع فيديو: "أود أن أنقل رسالة إلى جميع مواطني إسرائيل وإلى عائلات الرهائن: لن نتوقف حتى يتم إعادتهم، ولن يكون هناك وقف لإطلاق النار ولو ليوم واحد قبل إعادة رهائننا، والقتال سيستمر بغض النظر عن الوقت من العام".

وتابع: "حتى مع اقتراب شهر رمضان، يمكن أن يستمر إطلاق النيران، إما أن نعيد رهائننا، أو نوسع القتال إلى رفح".

وأضاف غانتس أن إسرائيل "تستعد لهجوم بري على رفح وستشارك في حوار مع شركائها، بما في ذلك مصر، وتوجيه السكان إلى المناطق المحمية".

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن العملية في رفح يجب أن تنتهي مع بداية شهر رمضان في 10 مارس/ آذار، حسبما صرح مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN ، السبت.