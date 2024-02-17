المعشر لـCNN: أي هجوم على رفح سيدفع الفلسطينيين إلى مصر.. وإسرائيل لا تريد أغلبية فلسطينية

(CNN)-- أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن النازحين الفلسطينيين في مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، يفرون باتجاه شمال دير البلح في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة واحتمال شن عمليات برية.

ورد ذلك في تحديث نشره مكتب (أوتشا)، الجمعة، يتضمن معلومات تم جمعها من خلال وكالته وشركائه في المجال الإنساني أن "الغارات الجوية المكثفة على رفح، حيث يتجمع أكثر من نصف سكان غزة في أقل من 20 في المائة من قطاع غزة، وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول عملية برية في غزة، أدت إلى تحرك الناس خارج محافظة غزة الواقعة في أقصى جنوب غزة نحو دير البلح".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ووزير الحرب الحالي، بيني غانتس، في بيان بالفيديو، الجمعة، إن إسرائيل "لن تتوقف" حتى تتم إعادة جميع الرهائن، حتى لو كان ذلك يعني استمرار الأعمال العدائية خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف غانتس أن إسرائيل تستعد لتوغل عسكري في غزة وستنخرط "في حوار" مع شركائها، بما في ذلك مصر، و"توجيه السكان إلى المناطق المحمية".

وفي بيان منفصل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت للصحافيين، الجمعة، إن إسرائيل "ليس لديها أي نية" لإرسال فلسطينيين إلى مصر كجزء من إخلاء رفح، محور هجومها العسكري المقبل.

ولم يقدم غالانت أي تفاصيل حول عملية الإخلاء المحتملة، لكنه قال إننا "نخطط بدقة للعمليات المستقبلية في رفح، وهي معقل مهم لحماس".