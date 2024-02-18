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(CNN)-- قال مستشفى شهداء الأقصى لشبكةCNN ، الأحد، إن عدد القتلى جراء الغارات الجوية التي استهدفت وسط غزة، السبت، ارتفع إلى 68 شخصا على الأقل. وقالت إسرائيل، السبت، إنها نجحت في ضرب أهداف تابعة لحماس في حي النصيرات وحي دير البلح.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه قتل أكثر من عشرة نشطاء من حركة حماس في وسط غزة خلال اليوم الماضي، كما شن غارات على مدينة خان يونس جنوب غزة، والتي قالوا إنها أسفرت عن مقتل حوالي 15 مسلحا، حسب زعمهم.

ولا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من عدد الضحايا على الأرض.

وقال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إن قواته تواصل العمل في خان يونس وفي مجمع مستشفى ناصر، وهو أكبر مستشفى عامل في القطاع.