القوات الأردنية تقتل 5 مهربين وتضبط كمية مخدرات كبيرة قادمة من سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت القوات المسلحة الأردنية، الأحد، مقتل 5 مهربين وضبط "كمية كبيرة" من المخدرات التي حاول المهربون إدخالها إلى الأردن من سوريا.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، ورد فيه: "صرَّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بأن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت فجر اليوم الأحد، ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية".

وتابع: "أسفرت العملية عن مقتل 5 من المهربين وإصابة 4 آخرين وضبط كميات كبيرة من المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المتخصصة"، مؤكدا على أن "القوات المسلحة ماضية في استخدام جميع القدرات والإمكانيات المتوفرة للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأُرْدُنّيّ".

وتواجه المملكة تصاعدا في عمليات ومحاولات التسلل وتهريب الأسلحة والمخدرات لأراضيها من جنوب سوريا خلال الأسابيع الماضية، تخللها إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات عدة مرات، وحدوث اشتباكات استمرت لمدة 14 ساعة مع مجموعات مسلحة حاولت التسلل في 18 ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، في عملية نوعية للقوات المسلحة الأردنية على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية، نتج عنها مقتل وإصابة عدد من المهربين واعتقال تسعة منهم آنذاك.

وسبق ونفذت أجهزة الأمن الأردنية في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عملية "أمنية موسعة" في منطقة لواء الرويشد المحاذية للحدود الشمالية الشرقية للمملكة، على "مهربي مخدرات وتجار ارتبطوا بعصابات إقليمية تنشط عبر الحدود لتهريب المخدرات والسلاح"، وتم ضبط 33 مطلوبا في العملية كان 4 منهم يرتبطون بتلك العصابات"، بحسب ما تم الإعلان عنه رسميا.