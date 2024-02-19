الصين توجه رسالة جديدة إلى إسرائيل بشأن عملياتها العسكرية في رفح

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(CNN)-- دعت الصين، إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة "في أسرع وقت ممكن"، من أجل منع تفاقم الوضع الإنساني، وفقا لما ذكرت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، الاثنين.

وقالت ماو نينغ ردا على سؤال حول موقف الصين بشأن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على مدينة رفح: "إننا ندعو إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية في أقرب وقت ممكن، وبذل كل جهد ممكن لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء، ومنع وقوع كارثة إنسانية أكثر خطورة في منطقة رفح".

وأضافت ماو أن الصين "تعارض وتدين" أي أعمال تؤدي إلى إلحاق الأذى بالمدنيين أو انتهاك القانون الدولي.

كانت قد حثت الصين إسرائيل، الثلاثاء الماضي، على وقف عملياتها العسكرية وبذل "كل ما هو ممكن" لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين في رفح.

وكان الوزير بمجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، بيني غانتس حذر، الأحد، من أن القوات الإسرائيلية ستوسع عملياتها العسكرية في رفح إذا لم تتم إعادة الرهائن المحتجزين لدى "حماس" بحلول شهر رمضان المقبل.

ومن المتوقع أن يصادف شهر رمضان لدى المسلمين بين يومي 10 أو 11 مارس/آذار المقبل.