"أمبري" للأمن البحري: تعرض سفينة لهجوم في نطاق باب المندب

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"تحفزهم في الواقع".. شاهد ما قاله أحد خبراء الصراع اليمني عن هجمات أمريكا ضد الحوثيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت شركة "أمبري" للأمن البحري إن سفينة ترفع علم دولة بيليز، تعرضت لهجوم في نطاق مضيق باب المندب.

وأوضحت "أمبري" أن السفينة تديرها لبنان ومُسجلة في المملكة المتحدة.

في وقت أفادت هيئة عمليات التجارة البريطانية أنها تلقت تقريرًا بتعرض سفينة لحادث، مساء الأحد، على بعد 35 ميلا بحريا جنوب المخا في اليمن.

وأضافت أن "ربان السفينة أبلغ عن حدوث انفجار على مقربة من السفينة، مما أدى إلى حدوث أضرار... وأن جميع أفراد الطاقم بخير".

ونصحت الهيئة السفن بمراعة الحذر عند العبور في منطقة جنوب البحر الأحمر، التي تشهد أنشطة عسكرية حوثية تستهدف سفن تجارية. في وقت تقول جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، إنها تستهدف فقط تلك السفن المملوكة لإسرائيل وتلك المتجهة إلى موانئها، على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة.

في وقت سابق الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنها قامت بخمس ضربات ضد ثلاثة صواريخ كروز مضادة للسفن، ومركبة بحرية مسيّرة تحت الماء، وسفينة سطحية مسيّرة في البحر الأحمر، السبت.

وأشارت إلى أنها شنت الضربات "في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها (الصواريخ والمركبات المسيّرة) تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".

أدت الأنشطة العسكرية في البحر الأحمر إلى اضطرابات في حركة الملاحة البحرية، وإعلان شركات شحن تعليق عملياتها أو تحويل مسار السفن إلى مسارات بديلة.