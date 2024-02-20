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(CNN)-- أعلنت وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة، الثلاثاء، في بيان، مقتل ما لا يقل عن 103 فلسطينيين، وإصابة 142 آخرين في هجمات إسرائيلية على غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت وزارة الصحة في غزة أن "حصيلة الهجمات الإسرائيلية ارتفعت إلى 29195 قتيلا، و69170 جريحًا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".

وقال الصحفي خضر الزعنون في غزة لشبكة CNN، إن الجيش الإسرائيلي شن عملية شاملة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، الثلاثاء. ووقعت عمليات إطلاق نيران بالمدفعية والصواريخ، بجانب الغارات الجوية، مما تسبب في دمار وسقوط ضحايا.

وأضاف الزعنون أن آلاف الفلسطينيين أُجبروا على إخلاء عدة أحياء، ويبحثون عن ملاذ غرب مدينة غزة، خاصة في محيط مستشفى الشفاء في حي الرمال.

وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، منشورا للجيش الإسرائيلي يأمر المدنيين بإخلاء حي الزيتون وحي التركمان في الطرف الجنوبي من مدينة غزة، وينصحهم بالذهاب إلى "المناطق الإنسانية" التي أوصى بها عبر شارع صلاح الدين.

وقال الجيش الإسرائيلي في تحديث يومي إنه كان يعمل في خان يونس بجنوب غزة وفي وسط القطاع، حيث قتل "عددا من الإرهابيين".

وفي جنوب غزة، لا يزال مجمع مستشفى ناصر الطبي تحت سيطرة قوات الجيش الإسرائيلي التي تحيط بالمنطقة، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وأضافت وزارة الصحة، الثلاثاء، أنه "تم إجلاء 18 مريضًا من مجمع ناصر الطبي إلى مستشفيات ميدانية، ولا يزال 118 مريضًا داخل المجمع".

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن مستشفى الأمل التابع لها تعرض لعدة هجمات مباشرة، الثلاثاء. بالإضافة إلى ذلك، استهدفت القوات الإسرائيلية الطابق الثالث من المستشفى، مما أدى إلى احتراق غرفتين.

وأضافت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الهجوم وقع أثناء تواجد أعضاء منة فريقها ووفد من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في فناء المستشفى.