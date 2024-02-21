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أمريكا تدين الهجوم الحوثي على سفينة متجهة إلى اليمن محملة بالمساعدات الإنسانية

الشرق الأوسط
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(CNN) -- أدانت وزارة الخارجية الأمريكية الهجمات المتزايدة على السفن المدنية من قبل جماعة الحوثي في اليمن المدعومة من إيران، وذكرت الوزارة على وجه التحديد الهجوم الحوثي على سفينة كانت تحمل مساعدات إنسانية لليمن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي: "كانت السفينة Sea Champion تنقل الذرة وغيرها من الإمدادات الغذائية إلى الشعب اليمني في عدن".

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وأضاف: "كان هذا هجوما متهورا على سفينة تقدم مساعدات إنسانية للشعب اليمني، وأعتقد أنه كان إشارة أخرى على استمرار الحوثيين في إظهار التجاهل ليس فقط للشحن الدولي، ولا الإمدادات التي سيستفيد منها المدنيون في جميع أنحاء العالم، وفي كثير من الحالات، بعيدا عن المنطقة، ولكن في النهاية، لشعبهم".

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ووفقا لمسؤول أمريكي، تم إطلاق صاروخين باليستيين مضادين للسفن من أراضي الحوثيين باتجاه ناقلة الحبوب المملوكة للولايات المتحدة والتي ترفع العلم اليوناني في خليج عدن، مما أدى إلى إحداث أضرار طفيفة بها ولكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

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