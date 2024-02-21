مسؤول أمريكي بارز يزور مصر وإسرائيل.. ومصدر يوضح السبب

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(CNN) -- يعود منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك إلى المنطقة، حيث تعمل الإدارة الأمريكية على تقديم المساعدة في تأمين اتفاق بين حركة "حماس" وإسرائيل لوقف إطلاق النار لمدة أسابيع، وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

ومن المتوقع أن يزور ماكغورك القاهرة الأربعاء وإسرائيل الخميس، وفقا لمسؤول أمريكي، وسيكون التركيز الأكبر في الرحلة على "المفاوضات بشأن الرهائن".

وهو أحدث مسؤول أمريكي يقوم برحلة إلى المنطقة لمحاولة تقريب الصفقة من خط النهاية.

والتقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز في القاهرة الأسبوع الماضي بمسؤولين من إسرائيل وقطر.

وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم في تلك المحادثات، لا تزال هناك فجوات واسعة في التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقال مسؤولون أمريكيون إن نقطة الخلاف الرئيسية هي نسبة الرهائن إلى الفلسطينيين الذين يتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية كجزء من الصفقة.