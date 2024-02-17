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(CNN)-- قال المنسق الإسرائيلي لشؤون الأسرى والمفقودين، غال هيرش، لشبكة CNN، السبت، إن مطالب حركة حماس بشأن صفقة الرهائن "وهم"، ويجب أن تكون "قريبة من الواقع".

وأضاف القائد السابق لقوات الجيش الإسرائيلي، في مقابلة مع مراسل شبكة CNN، أليكس ماركوارت، خلال مؤتمر ميونيخ في لأمن ألمانيا: "نريد بشدة التوصل إلى اتفاق، ونعلم أننا بحاجة إلى دفع الأثمان، لكن مطالب حماس منفصلة عن الواقع، ووهم".

وقال هيرش، الذي يعمل في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إن لديه مخاوف من أن مسؤولي حماس السياسيين الذين يتفاوضون على صفقة الرهائن، ليسوا على اتصال بمسؤولي حماس على الأرض في غزة.

وأشار هيرش إلى أنه رُغم أن إسرائيل وحماس قد اتفقتا في السابق على صفقة لتزويد الرهائن الإسرائيليين بالأدوية، إلا أن الرهائن لم يتلقوا هذه الأدوية.

وأضاف هيرش: "نحتاج إلى دليل، أظهروا لنا أن المساعدات الطبية التي تم إرسالها إلى رهائننا قد وصلت إلى وجهتها. هذا أمر مهم جدا، لأنه سيُظهر لنا أن هناك شخصا يمكنه بالفعل تسليم رهائننا وإطلاق سراحهم".

وقال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إنه "تم العثور على أدوية تحمل أسماء الرهائن الإسرائيليين"، وذلك خلال عمليته في مستشفى ناصر بخان يونس. وحتى الآن، لم تعثر إسرائيل على أي رهائن في المجمع الطبي، رُغم قولها إن لديها أدلة تثبت عكس ذلك.

ولم يقدم الجيش الإسرائيلي دليلا مرئيا على الدواء الذي تم العثور عليه، وتقول حماس إن مزاعم الجيش الإسرائيلي "غير صحيحة".

وقال هيرش لشبكة CNN، السبت، إنه "لا يوجد شيء أكثر أهمية" بالنسبة للجيش الإسرائيلي من إعادة الرهائن إلى وطنهم، مضيفا أن الجيش مستعد لدفع "ثمن باهظ" مقابل ذلك. وأشار إلى أن هذا الثمن لا يصل إلى حد إنهاء حرب إسرائيل ضد حماس.

وأردف هيرش: "نحن مستعدون لوقف إطلاق النار، وليس لوقف الحرب، الحرب لن تنتهي. سيتم تفكيك حماس، ولكننا نرغب بشدة في التوصل إلى اتفاق وإعادة رهائننا إلى الوطن. وهذا أمر مهم جدا جدا بالنسبة لنا".

وينص مقترح حماس بشأن وقف إطلاق النار وصفقة الرهائن، على عملية من ثلاث مراحل على مدار أربعة أشهر ونصف، تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية تدريجياً من قطاع غزة، ويتم إطلاق سراح الرهائن مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين في إسرائيل، بحسب نسخة من مقترح حماس، حصلت عليها شبكة CNN. ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو هذا الاقتراح ووصفه بأنه "وهم".

وبالإضافة إلى اعتقاده بأن مقترحات حماس منفصلة عن الواقع، قال هيرش إنه يعتقد أيضا أن الحركة تقترح صفقة تخطط لخرق شروطها. وأشار إلى أنهم "أرادوا بشدة خرق الاتفاق المحتمل تماما كما فعلوا في الاتفاق السابق".

وأضاف: "في الواقع، هم يعلمون أنه ليس لديهم أي سلطة لإبرام الصفقة، على الأرجح، وهم يبالغون بطريقة بعيدة جدا جدا عن الواقع".

وعندما سُئل عن خطط إسرائيل المحتملة لشن هجوم بري على مدينة رفح، حيث يبحث أكثر من 1.3 مليون مدني فلسطيني عن مأوى، قال هيرش: "رفح هي التالية بالطبع".