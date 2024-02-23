دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من تصريحات أدلى بها زعيم جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، عبدالملك الحوثي، وما قاله عن موقفهم حيال دعم غزة والتشكيك به.

مقطع الفيديو المتداول جاء بكلمة للحوثي بثتها قناة المسيرة التابعة للحركة، وقال فيها عبدالملك: "عملياتنا العسكرية مستمرة وفي تصعيد مستمر وفعالة ومؤثرة رغم أنف كل الحاقدين، ونحن قلنا من بداية موقفنا من يشكك في موقفنا فليقف موقفا أفضل أو أكبر وليتفضل، أما الذي لا هم له ولا شغل له إلا تشويه أي موقف مساند لغزة سواء من اليمن أو من لبنان أو من أي جبهة وهو لا يتحرك أصلا في أن يكون له موقف عملي واضح فاعل لنصرة الشعب الفلسطينية فهو عميل وحاقد.."

وتطرق الحوثي لحادث تحطم طائرة "درون" أمريكية في اليمن قائلا: "وفق الله ومكن هذا الأسبوع من إسقاط طائرة أمريكية ’إم كيو ناين‘ وهي من أهم الطائرات الأمريكية، مردفا لقد فشل الأمريكي أمام عملياتنا في البحر فلا هو تمكن من منعها ولا هو تمكن من ردعها ولا تمكن من الحد منها، وإنما أدخل نفسه في مشكلة بعد أن أصبحت بارجاته ومدمراته وقطعه العسكرية تُضرب في البحرين الأحمر والعربي".

وأضاف: "هناك إنجاز معلوماتي فاجأ العدو من تمكن القوات المسلحة اليمنية من الحصول على معلومات هوية مالك السفينة وتبعيتها ووجهتها، مبينا أن التفاصيل المعلوماتية يتم الحصول عليها بشكل غير عادي والعدو يحاول بكل جهد حجب المعلومات والتمويه.. كما فشلوا في حماية السفن من الاستهداف بالصواريخ والمسيّرات فانهم فشلوا ثانيا في الحد من عمليات الإطلاق كما فشلوا أيضا في منع الصواريخ من إصابة أهدافها وهم يمتلكون إمكانات متطورة".

وتابع قائلا: "هناك انتصارات حقيقية كبيرة في المواجهة في البحرين الأحمر والعربي، وأن هناك انتصارات حقيقية على مستوى التقنيات والإمكانات والخبرات الأمريكية، وانتصارات على مستوى التكتيك والأسلحة والوسائل.."

وكان مسؤول أمريكي قد قال بتصريحات سابقة، الثلاثاء، إن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الطائرة الأمريكية بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper التي تحطمت بالقرب من الحديدة في اليمن في وقت مبكر من صباح الاثنين، أسقطها صاروخ أرض جو أطلقته جماعة الحوثي.