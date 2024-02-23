"تحفزهم في الواقع".. شاهد ما قاله أحد خبراء الصراع اليمني عن هجمات أمريكا ضد الحوثيين

(CNN)-- ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، أن الحوثيين "لا يزال لديهم ترسانة كبيرة من الأسلحة المتطورة"، مع استمرار هجمات الجماعة المتمردة المدعومة من إيران في اليمن على السفن التجارية.

وقالت نائبة المتحدث باسم الوزارة سابرينا سينغ، في مؤتمر صحفي: "نعلم أن الحوثيين يحتفظون بترسانة كبيرة، ولديهم أسلحة متطورة، وذلك لأنهم مستمرون في الحصول عليها من إيران".

وأضافت أن وزارة الدفاع الأمريكية "لم تشهد قدرا كبيرا من تكيف الحوثيين مع الضربات الأمريكية ضد أسلحتهم، مع استثناء ملحوظ لاستخدام طائرة بدون طيار تحت الماء قبل عدة أيام".

يذكر أن القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم)، قالت في وقت مبكر من صباح الخميس بتوقيت اليمن، إنها أسقطت 6 طائرات بدون طيار للحوثيين كانت تستهدف على الأرجح السفن الحربية الأمريكية وقوات التحالف في البحر الأحمر.

وبعد عدة ساعات، أطلق الحوثيون صاروخين باليستيين مضادين للسفن في خليج عدن أصابا سفينة الشحن M/V Islander، وهي سفينة شحن مملوكة للمملكة المتحدة وترفع علم بالاو.

وقالت القيادة المركزية إن الصواريخ تسببت في إصابة طفيفة وألحقت أضرارا بالسفينة.

وهذا أحدث هجوم في سلسلة من الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السفن التجارية في أحد أهم الممرات المائية في العالم والتي يدعي الحوثيون أنها تنفذ "تضامنا مع الشعب الفلسطيني".