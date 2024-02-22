مصر.. فيديو بمناسبة يوم التأسيس بالسعودية يشعل تفاعلا

السعودية.. كيف تقضي يومًا كاملًا في الرياض بـ10 دولارات فقط؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لكورال روح الشرق وأغنية أدوها بمناسبة الاحتفالات في يوم التأسيس بالمملكة العربية السعودية، الخميس، الأمر الذي أثار تفاعلا.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول أعضاء بكورال روح الشرق يغنون أغنية سعودية باسم "هذا السعودي فوق" للفنان فهد بن فصلا ليتم تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع من قبل مغردين داخل المملكة.

ويحتفل السعوديون في الـ22 من فبراير/ شباط من كل عام، بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الملك المؤسس محمد بن سعود العام 1727.

ويختلف يوم التأسيس عن اليوم الوطني بالمملكة في 23 سبتمبر/ أيلول 1932م وهو يوم إعلان توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود.