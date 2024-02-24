دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من تصريحات سابقة أدلى بها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان عن جده الملك عبدالعزيز وما قام به مع الرجال من حول دون اللجوء إلى النفط.

التصريحات المتداولة جاءت خلال مقابلة أجراها ولي العهد السعودي على قناة العربية السعودية العام 2016، وقال فيها إن الأجداد "أسسوا هذه الدولة (السعودية) بدون النفط وأداروا هذه الدولة بدون النفط وعاشوا في هذه الدولة بدون نفط وتحدوا الاستعمار البريطاني ولم تدخل بريطانيا ولا شبر من السعودية بدون نفط، برجال موجودين.."

ويعتبر عبدالعزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة وأول ملوكها، وهو الحاكم الرابع عشر من أسرة آل سعود. شكل توليه السلطة نقطة مفصلية في تاريخ المملكة، ولد عام 1876، في مدينة الرياض، ونشأ تحت رعاية والده الإمام عبدالرحمن بن فيصل أصغر أبناء الإمام فيصل بن تركي بن عبدالله آل سعود. وفي عام 1886 في سن العاشرة من عمره، غادر مع عائلته إلى الكويت بعد هزيمة آل سعود على يد آل رشيد وسيطرتهم على كل البلاد النجدية.

وفي عام 1901، حاول دخول الرياض حين حارب مع الشيخ مبارك الصباح شيخ الكويت، في موقعة الصريف التي انهزمت فيها القوات الكويتية، ولم يتحقق هدف الملك عبدالعزيز آل سعود في استرداد الرياض. وعام 1902 استطاع الملك عبدالعزيز استرداد الرياض من عجلان أمير آل الرشيد بعد قتله واستسلام الحامية الرشيدية، وبهذا الحدث ظهرت الدولة السعودية الحديثة (الثالثة).

ومن عام 1927 إلى عام 1932، استطاع الملك عبدالعزيز السيطرة على معظم الجزيرة العربية، فقام بتغيير اسم المنطقة من أرض نجد والحجاز، إلى المملكة العربية السعودية، قبل وفاته في 9 نوفمبر 1953 عن عمر يناهز 77 عاماً ودفن في الرياض.

ويأتي تداول تصريحات ولي العهد السعودي على هامش احتفال المملكة بذكرى التأسيس الـ297 إذ يحتفل السعوديون في الـ22 من فبراير/ شباط من كل عام، بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الملك المؤسس محمد بن سعود العام 1727.

ويختلف يوم التأسيس عن اليوم الوطني بالمملكة في 23 سبتمبر/ أيلول 1932م وهو يوم إعلان توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود.