تبحث عن عمل في السعودية والإمارات؟.. إليك أعلى الوظائف طلبا بـ2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدرت "لينكد إن" تقريرا بعنوان "وظائف في ارتفاع" لعام 2024، الذي يوضح من خلاله أن مجموعات المهارات الوظيفية قد تغيرت بنسبة 25% منذ عام 2015، ومن المتوقع أن تتغير بنسبة 65% بحلول عام 2030 على مستوى العالم. وفي الوقت نفسه، أدى تسارع الذكاء الاصطناعي والأتمتة إلى خلق فرص وتحديات جديدة للمهنيين والشركات على حد سواء الذين يتطلعون إلى الاستعداد للمستقبل.

وشمل التقرير الوظائف الـ 15 الأسرع نموًا على مدار السنوات الخمس الماضية في الإمارات والسعودية. لتلقي الضوء على المسارات الوظيفية التي تتوجه إليها القوى العاملة واتجاهات فرص العمل في المستقبل.