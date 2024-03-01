دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار زعيم جماعة الحوثي في اليمن، عبدالملك الحوثي، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تلويحه بما وصفه بـ"مفاجآت لا يمكن توقعها أبدا" في البحر الأحمر وبحر العرب.

تصريحات الحوثي جاءت خلال كلمة أدلى بها، الخميس، وقال فيها وفقا لما نقلته قناة المسيرة التابعة للحوثيين: "مواقفنا واضحة عملياتنا ستستمر بفاعلية عالية في اتجاه البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن ومضيق باب المندب كلها ساحة واحدة يتحرك فيها بلدنا لإسناد الشعب الفلسطيني في غزة لابد من دخول الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية للشعل الفلسطيني في غزة.."

وتابع قائلا: "تحركنا على مستوى العمليات العسكرية سيستمر وبتطوير ولدينا بإذن الله تعالى مفاجآت لا يتوقعها الأعداء نهائيا ولا نريد الحديث عنها لأننا نريد أن تبدأ بالفعل ثم نعقب عليها بالقول وستكون مفاجأة جدا للأعداء وفوق ما يتوقعه العدو والصديق.."

وعقّب الحوثي على اطلاق سفينة حربية ألمانية صاروخا بالخطأ على طائرة مسيرة أمريكية، حيث قال: "القطع الحربية الألمانية عندما وصلت في البحر أدخلتهم في وضع مأزوم، إذ أطلقت صاروخا على طائرة أمريكية وعلى سفينة تجارية وهذا يعبّر عن فشل وإرباك وقلق".

وأضاف: "ليس من الصحيح أبدا أن تتجه الدول الأوروبية ولا غيرها إلى عسكرة البحر الأحمر، من يهدد الملاحة هو الأمريكي الذي يجرهم إلى عسكرة البحر الأحمر وإثارة الفوضى فيه وتحويله إلى ميدان صراع وساحة حرب".

وكانت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي قد أعلنت في بيان، الخميس، توجيه ضربتين ضد 6 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن كانت جماعة الحوثي قد أعدتها للإطلاق باتجاه البحر الأحمر.