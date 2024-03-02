معتز عزايزة.. لماذا اختار مصور الحرب الفلسطيني مغادرة غزة؟

(CNN)-- لمدة 108 أيام، خاطر المصور الفلسطيني معتز عزايزة بحياته في غزة، ليروي قصة الحرب لملايين المتابعين على موقع إنستغرام، حيث قُتل أصدقاؤه وأفراد عائلته من حوله. لكنه غادر الآن موطنه غزة، وهو يشعر بالفزع.

قال لمذيعة CNN بيكي أندرسون في مقابلة، مخاطباً المجتمع الدولي، الذي قال إنه لم يتأثر بصور الموت والمذبحة التي جلبتها الحرب الإسرائيلية على الأراضي المحاصرة: "لا شيء تغير. لم تغير أي شيء."

لقد أشاد به الكثيرون في جميع أنحاء العالم باعتباره عيون وآذان غزة لأنه ألقى نظرة خاطفة وغير مفلترة على أهوال الحرب. وكان هذا الاهتمام غير مقصود وغير متوقع. كان عزايزة مصور سفر طموح. أول منشور له على إنستغرام كان في مايو 2014 عبارة عن صورة بسيطة لعجائب الطبيعة. بتلات نابضة بالحياة بلون الفوشيا والقرمزي. يعرفها البعض باسم زهرة الكنز، ويعرفها علماء النبات من خلال جنسها الصحيح، غازانيا. منذ البداية، بدا وكأنه يريد أن يشارك رؤيته لعالم جميل.

قال: "أريد أن أصور جمال غزة، وليس الحرب على غزة، لكن ليس لدي الخيار. عندما يحدث شيء ما... لا بد لي من التقاط الصور، ولا بد لي من توثيقها، ولكن عندما أقوم بنشرها، أشعر بأنك تدمر الجمال."

كان لدى عزايزة قبل 7 أكتوبر حوالي 25 ألف متابع على إنستغرام، وفقاً لشركة تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي Social Blade. لقد زاد عدد جمهوره المخلص الآن إلى أكثر من 19 مليونًا، وتمت مشاهدة بعض مقاطعه أكثر من 70 مليون مرة. مقاطع تظهر فيها أهوال الحرب، على عكس المؤسسات الإعلامية التقليدية، بشكل واضح.

من الصباح حتى الليل، كانت قصصه على إنستغرام تتكشف كسيل لا هوادة فيه من الدمار والمعاناة، يعجز عن منعه، وغير قادر على الهروب منه.

وجد عزايزة نفسه لعدة مرات في اليوم يشهد المحاولات الحثيثة التي يقوم بها الرجال لإخراج الناجين الملطخين بالدماء من بين الحطام بأيديهم العارية. في كثير من الأحيان، كانوا متأخرين للغاية، وبينما كانت الكاميرا لا تزال تصور، شوهد عزايزة وهو يمد يده لمداعبة أطرافهم الميتة.

لقد جعلت إسرائيل من شبه المستحيل على الصحفيين الدوليين أن يقدموا تقاريرهم بشكل مستقل من غزة وأن يشهدوا بشكل مباشر تأثير القصف الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين. لقد اصطحب الجيش الإسرائيلي صحفيين أجانب، بمن فيهم صحفيون من شبكة CNN، في رحلات قصيرة ومصممة بعناية إلى القطاع الذي مزقته الحرب، وطلب منهم تقديم لقطاتهم إلى أجهزة الاستشعار العسكرية. تقول إسرائيل إن القيود المفروضة على حركة الصحفيين المرافقين هي من أجل سلامتهم.

وقال عزايزة لـCNN: "أنا لا أسمي نفسي صحفياً، بل أسمي نفسي مصوراً. لكنني أشعر أحياناً بنوع من النصر للصحافة، كشاب... أظهر للعالم ما لم تتمكن وسائل الإعلام الغربية من تحقيقه."

تُظهر بعض لقطاته الأكثر عمقًا أطفالًا قتلوا أو أصيبوا، وقد حاول في عدة مناسبات توفير الراحة لهم أثناء ركوبه معهم في سيارات الإسعاف. لقد جلسوا بشكل مربك في حضنه، ملطخين بالدماء والخوف، وقد ضاعت الكلمات منه. وفي مناسبة أخرى، بدا أن الوقت قد فات، بينما كان يحمل طفلاً ميتًا مصابًا بجروح خطيرة في الرأس، وهو يحاول حبس دموعه، كل ما استطاع عزايزة أن يقوله بهدوء هو: "يا الله، يا الله."

وفقا لوزارة الصحة في القطاع قتل منذ 7 أكتوبر أكثر من 30 ألف شخص في غزة، نصفهم تقريبا من الأطفال. ولا تستطيع CNN التحقق من الأرقام بشكل مستقل. ومن بين الناجين، هناك ما لا يقل عن 17 ألف شخص غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عن والديهم، وفقًا لليونيسف.

يعيش عزايزة الآن في العاصمة القطرية الدوحة، عندما تمكن أخيرًا من الخروج من غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، لم تكن لديه أي فكرة عن وجهته النهائية.

وبعد أن رفضت الحكومة الإسرائيلية مغادرته البلاد مرتين، قال عزايزة لشبكة CNN إنه تمكن من الخروج إلى قطر مع عائلته بعد صعوبة كبيرة. انتظر عند معبر رفح لمدة خمس ساعات يوم 22 يناير، في انتظار معرفة ما ينتظره. وقد تواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق.

هناك اقترب منه رجلان من وزارة الخارجية القطرية. يتذكر قائلاً: "معتز، أنت مرحّب بك في الدوحة... يمكنك القدوم إلى بلادنا والمتابعة من هناك." استقل رحلة عسكرية قطرية في مطار العريش المصري وبدأ التخطيط لخطواته التالية.

وقال لـCNN: "كنت بحاجة إلى إيجاد طريقة للإخلاء، والذهاب لإلقاء الخطب، والتحدث إلى العالم، والاحتجاج مع الأشخاص الذين يحتجون من أجلنا، لأكون معهم، ولمشاركة قصصي التي لم أتمكن حتى من مشاركتها على "حسابي على إنستغرام لأنها دموية للغاية."

التعامل مع الاكتئاب

كان هناك دائمًا نور أكثر من الظلام في حسابات عزايزة على وسائل التواصل الاجتماعي قبل بدء الحرب الأخيرة في غزة، لكنه لم يتوان أبدًا عن تصوير هشاشة الحياة في القطاع على مر السنين. لقد قام بتصوير الغارات الجوية الإسرائيلية بشكل منتظم، وقال إن كاميرته كانت دائمًا وسيلة للتعامل مع الصعوبات والاكتئاب.

لكن نظراً لحجم الدمار والموت، لم تتمكن كاميرته من حمايته هناك هذه المرة. لقد تجنب التصالح مع ما شهده.

وقال: "كان من الأفضل بالنسبة لي عدم الاستمرار، لأنني إذا تقبلت ما مررت به أو ما جربته، صدقيني لن أشعر أنني بخير… أنا رجل يبحث عن حل الآن. نحن بحاجة إلى وقف هذا."

من الواضح أنه يشعر بالإحباط لأن ما شاركه مع العالم لم يساعد في وقف موجات الدمار في غزة، وقال عزايزة إنه مصمم على "إحداث المزيد من الضجيج من الخارج."

تمت دعوته للتحدث في جامعات مختلفة حول العالم، ويأمل في القيام بجولة عندما يتمكن من الحصول على تأشيرات، وهو الأمر الذي قد يكون صعبًا بالنسبة لأولئك الذين يحملون جواز سفر فلسطيني.

رغم أنه أصبح وجهًا معروفًا، إلا أن عزايزة يريد إبقاء الاهتمام مركزًا على معاناة أولئك الذين تركهم وراءه.

وقال لـCNN إن أكثر ما صدمه هو "الآلاف من جثث الأطفال" التي رآها. وقال إنه إذا كان للناجين مستقبل، فسيكون "ضبابياً".

وأضاف "كيف ستخبرهم عندما يكبرون أنهم فقدوا والديهم في غزة لأن طائرة إسرائيلية ألقت قنبلة على منزلهم وتناثرت أشلاؤهم من حولهم؟ هل تتوقع منهم أن يكونوا بشرًا عاديين بعد كل ما مررنا به؟"