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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المملكة العربية السعودية، الأحد، أنها ستُمدد خفضها التطوعي من النفط، البالغ مليون برميل يوميًا، الذي بدأ تطبيقه في يوليو/تموز 2023 للربع الثاني من العام الحالي، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق دول أوبك بلس، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال مصدرٌ مسؤول، في وزارة الطاقة، إنه "بذلك سيكون إنتاج المملكة ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا، حتى نهاية شهر يونيو/حزيران من عام 2024، وبعد ذلك، ودعمًا لاستقرار السوق، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه، تدريجيًا، وفقًا لظروف السوق"، طبقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأوضح المصدر أن "هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي، البالغ 500 ألف برميل يوميًا، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة، في شهر أبريل/ نيسان من عام 2023، والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2024".

وأكد المصدر أن "هذا الخفض التطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس، بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها"، حسبما أفادت وكالة "واس".

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، في بيان، الأحد، أن "الإمارات العربية المتحدة ستمدد خفض إنتاجها الطوعي الإضافي من النفط البالغ 163 ألف برميل يومياً حتى نهاية يونيو المقبل، بالتنسيق مع عدد من الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس".

وأضافت الإمارات أن "إنتاجها النفطي سيظل مليونين و912 ألف برميل يوميا حتى نهاية يونيو من العام الحالي 2024، وبعد ذلك، ودعمًا لاستقرار السوق ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجياً، حسب أوضاع السوق".

وأشار البيان إلى أن "هذا الخفض الطوعي يأتي إضافة إلى الخفض الطوعي البالغ 144 ألف برميل يوميًا، الذي سبق أن أعلنت عنه دولة الإمارات في أبريل 2023 والذي يستمر حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024".

ومن جانبه، قال وزير النفط الكويتي، عماد العتيقي، الأحد، إن "الكويت تمدد خفضها الطوعي البالغ 135 ألف برميل يوميًا إلى يونيو/حزيران المقبل"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأكد الوزير الكويتي "استمرار إنتاج بلاده من النفط عند 2.413 مليون برميل يوميًا حتى نهاية يونيو 2024 دعمًا لاستقرار السوق".

كما أعلنت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، الأحد، "تمديد الخفض التطوعي للإنتاج النفطي الوطني، المقدر بـ51 ألف برميل يوميًا، حتى نهاية يونيو المقبل، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، ليكون إنتاج الجزائر من النفط 908 ألف برميل يوميًا"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية.

وبدورها، ذكرت وزارة النفط العراقية في بيان، الأحد، أن "العراق سيقوم بتمديد خفضه الطوعي والذي يبلغ 220 ألف برميل يوميًا، للربع الثاني من العام الحالي، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، وبذلك يكون إنتاج العراق 4 مليون برميل يوميًا، حتى نهاية يونيو 2024".

وأضافت الوزارة أن "هذا الخفض الطوعي، بالإضافة إلى الخفض الطوعي البالغ 211 ألف برميل يوميًا، الذي سبق أن أعلن عنه العراق في أبريل/نيسان 2023، والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024"، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع).