كامالا هاريس: أمريكا تريد اتفاقًا لوقف إطلاق النار فورًا في غزة

سيناتور أمريكي عن وضع غزة: "الأمور تسير من سيء لأسوأ وقتل الأبرياء يجب أن يتوقف"

لماذا لا تصل المساعدات الإنسانية الى المدنيين في غزة؟.. شاهد ما كشفه تحقيق حصري لـCNN

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- شدّدت نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، على دعوات الإدارة الأمريكية لإقرار وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة خلال تصريحاتها في مدينة سلما بولاية ألاباما، الأحد.

وقالت هاريس وسط هتافات الحشود: "نظرًا لحجم المعاناة الهائل في غزة، يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار. تدعي حماس أنها تريد وقف إطلاق النار. حسنًا، هناك صفقة مطروحة على الطاولة. وكما قلنا، تحتاج حماس إلى الموافقة على تلك الصفقة. دعونا نحصل على وقف إطلاق النار. دعونا نجمع الرهائن مع عائلاتهم. ودعونا نقدم الإغاثة الفورية لشعب غزة".

وتحدثت هاريس أيضًا عن الأزمة الإنسانية في القطاع، بما في ذلك المذبحة التي وقعت في قافلة مساعدات الخميس الماضي.

وقالت هاريس: "على الحكومة الإسرائيلية أن تفعل المزيد لزيادة تدفق المساعدات (إلى غزة) بشكل كبير. لا أعذار".

لم تحضر إسرائيل المحادثات التي جرت في القاهرة الأحد، وفقًا لمسؤول إسرائيلي، بعد أن قالت إن حماس لم تستجب لشروطها للتفاوض على وقف إطلاق النار.

والسبت، قال مسؤول كبير في إدارة بايدن للصحفيين إن إسرائيل "قبلت بشكل أساسي" اقتراح وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع وتنتظر ردًا من حماس. وقال المفاوضون إنهم يضغطون من أجل إتمام الصفقة في الوقت المناسب لبدء شهر رمضان الذي يبدأ الأحد المقبل.

وحذّر مسؤولون من إسرائيل وحماس وقطر من التفاؤل الأمريكي بإمكانية التوصل إلى اتفاق الاثنين، مما يشير إلى استمرار الخلافات.

من المتوقع أن تجتمع هاريس مع وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، الاثنين، حسبما قال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة CNN. ومن المتوقع أن يناقش الاثنان صفقة الرهائن التي من شأنها أن تسمح بوقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وسيلتقي غانتس مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، وفقا لجدول زمني أعلنه مكتبه.