حماس: لا تبادل للأسرى قبل وقف إطلاق النار في غزة

سيناتور أمريكي عن وضع غزة: "الأمور تسير من سيء لأسوأ وقتل الأبرياء يجب أن يتوقف"

رغم دعوات وقف إطلاق النار في غزة.. الأزمة الإنسانية تتفاقم مع احتدام المعارك

لماذا لا تصل المساعدات الإنسانية الى المدنيين في غزة؟.. شاهد ما كشفه تحقيق حصري لـCNN

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتهم أسامة حمدان، المسؤول الكبير في حركة حماس، إسرائيل بـ"المماطلة" وتعطيل المحادثات الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن مقابل وقف إطلاق النار.

وقال حمدان، في مؤتمر صحفي في بيروت، الثلاثاء: "إن أمن وسلامة شعبنا لن يتحقق إلا من خلال وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء العدوان والانسحاب (الإسرائيلي) من كل شبر في غزة … ودخول المساعدات إلى أهلنا في غزة هو أولويتنا القصوى".

وأكد حمدان: "أي تبادل للأسرى لن يتم إلا بعد الانتهاء من كل هذا".

وحذر حمدان من أن المفاوضات لن تكون "مفتوحة" مع استمرار إسرائيل في هجومها على غزة.

وأضاف أن حماس قدمت "رؤيتها وموقفها" تجاه الاقتراح الذي قدمته مصر وقطر الأسبوع الماضي.

وقال القيادي البارز في حركة حماس: "أكدنا شروطنا لوقف إطلاق النار والانسحاب الكامل من القطاع وعودة النازحين إلى المناطق التي غادروها، خاصة في الشمال وتقديم المساعدات الكافية والإغاثة وإعادة الإعمار".