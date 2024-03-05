وسائل إعلام مصرية: المحادثات بشأن غزة مستمرة في مصر لكن "هناك صعوبات"

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أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت قناة "القاهرة الإخبارية"، التي تديرها الدولة المصرية، نقلا عن مصدر رفيع المستوى، إن المحادثات بين الوسطاء وحركة حماس مستمرة في مصر، لكن هناك "صعوبات".

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن المصدر قوله إن المحادثات مستمرة حاليًا، ونفى انهيارها.

في وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء رويترز أن محادثات وقف إطلاق النار بين حماس والوسطاء انهارت، الثلاثاء، في القاهرة دون تحقيق أي تقدم. وفي تقرير لاحق، قالت رويترز إن مفاوضي حماس سيبقون في القاهرة ليوم آخر بناء على طلب الوسطاء، ولم يتم تحقيق أي تقدم.

وتواصلت شبكة CNN مع حماس والمكتب الصحفي للحكومة المصرية للتعليق.