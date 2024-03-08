مسؤول أمريكي: إسرائيل أعدت معبرا بريا جديدا يؤدي إلى شمال غزة

برزت عظامهم من شح الطعام.. أطفال غزة يموتون جوعًا وأمهاتهم يردن العالم أن يرى ما يحدث

إيهود باراك لـCNN: تسليم المساعدات إلى شمال غزة يجب أن يكون على الأرض وليس جوًا.. ومصدوم مما فعلته أمريكا

(CNN)-- قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، الخميس، إن الحكومة الإسرائيلية "أعدت معبرا بريا جديدا مباشرة إلى شمال غزة"، وهو تطور يأتي بعد أسابيع من الضغوط الأمريكية المتزايدة مع تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وأضاف المسؤول، في اتصال هاتفي مع الصحفيين: "سيسمح هذا المعبر الثالث بتدفق المساعدات مباشرة إلى السكان في شمال غزة الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة"، وتابع: "كما أكدت الأمم المتحدة، نتوقع أن تمر أولى الشحنات عبر هذا المعبر خلال الأسابيع المقبلة".

وتأتي خطوة الحكومة الإسرائيلية للسماح بتدفق المساعدات برا بعد أن صعدت الولايات المتحدة خطابها العام والخاص حول الوضع الإنساني"غير المقبول" في غزة، وتم نقل هذه الرسالة إلى الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو ومنافسه السياسي، بيني غانتس، خلال زيارته إلى واشنطن هذا الأسبوع.

وفي وقت سابق من الخميس، قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس جو بايدن سيعلن، خلال خطاب حالة الاتحاد، عن خطوات جديدة لإنشاء ميناء في غزة للمساعدات الإنسانية.